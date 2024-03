Drittligist MSV Duisburg gastiert am 31. Spieltag bei Arminia Bielefeld. Es könnte eine vorentscheidende Partie im Abstiegskampf sein.

Sechs-Punkte-Spiel auf der Alm! Am Sonntagabend (31. März, 19.30 Uhr) reist der MSV Duisburg im Kellerduell zu Arminia Bielefeld. Im Gepäck haben die Zebras jede Menge Selbstvertrauen, was die Mannschaft in den letzten Wochen durch gute Ergebnisse sammelte.

In der Formtabelle der vergangenen fünf Partien sind die Duisburger Sechster, dadurch beträgt der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz nur noch drei Punkte. Und auch der Zweitliga-Absteiger aus Bielefeld ist nur vier Zähler entfernt. Durch einen Auswärtssieg in der Schüco-Arena könnte Duisburg die Arminia voll in den Abstiegskampf mit reinziehen. Auf der anderen Seite hätte der Gegner bei einer Niederlage bereits sieben Punkte Vorsprung.

Entsprechend weiß Duisburgs Trainer Boris Schommers um die Bedeutung dieser Partie. Er hofft, dass seine Truppe an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpft.

Dabei kann sich der Coach auf die Unterstützung von insgesamt 3100 Gäste-Fans verlassen. Das Kartenkontingent ist damit komplett vergriffen.

"Das ist ein brutal wichtiges Spiel. Wir haben trotzdem eine große Vorfreude und haben schon sehr oft unter Beweis gestellt, dass wir mit den Drucksituationen sehr gut umgehen können. Man merkt den Jungs dieses Selbstvertrauen und den Glauben an. Wir sind so selbstbewusst, dass wir uns nicht nur nach dem Gegner richten, sondern wir wollen unsere Automatismen auf den Platz bringen", betont der 45-Jährige.

Über die Personalsituation vor dem Gang auf die Alm sagt Schommers: "Es ist erfreulich, dass Rolf Feltscher nach seiner Wadenverletzung wieder im Training ist. Benny Girth und Baran Mogultay sind noch im individuellen Aufbautraining, da würde das Wochenende zu früh kommen. Einen Rückschlag gibt es aber leider. Marvin Bakalorz hatte zuletzt nach drei Monaten wieder in einem Testspiel Wettkampfzeit gesammelt, jetzt liegt er mit einer fiebrigen Erkältung flach und wird keine Option sein."