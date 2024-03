Rot-Weiss Essen hat sich mit einer 4:0-Gala über die U23 von Borussia Dortmund II in die zweiwöchige Länderspielpause verabschiedet. Genug Zeit, um wichtige Gespräche zu führen.

Einmal mehr gehörte Felix Götze zu den besten bei Rot-Weiss Essen. Gemeint ist der jüngste 4:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Dortmund. Ob Julian Hettwer, Paris Brunner oder andere BVB-II-Offensivspieler, sie alle hatten keine Schnitte gegen den RWE-Abwehrchef.

Kein Wunder, dass gefühlt alle Fans der Rot-Weissen auf eine Zukunft von Götze an der Hafenstraße hoffen. Ob der 26-Jährige jedoch ab dem 1. Juli 2024 in seine dritte RWE-Spielzeit gehen oder eine neue Herausforderung suchen wird, ist noch völlig offen.

"Wir sind auf jeden Fall im offenen Austausch. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil der Vertrag ausläuft. Wir sind da aber mit Christian Flüthmann und Marcus Steegmann eigentlich wöchentlich im Austausch", meinte Götze noch nach dem Spiel gegen den BVB II.

RevierSport fragte zu Beginn der Woche auch noch einmal bei Gary Gordon, Götzes Berater, nach. Es scheint eine echte Fifty-Fifty-Entscheidung zu werden. Aber Gordon macht den RWE-Fans auf jeden Fall Hoffnung auf einen Götze-Verbleib. "Felix hat es ja gesagt: Es gibt eine absolute Transparenz zwischen Rot-Weiss Essen und ihm. Aktuell reden wir aber nicht, es muss auch nicht jeden Tag gesprochen werden. Felix performt, ist topfit - das sind super Voraussetzungen für einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft. Dass er sich in Essen wohl fühlt, weiß jeder. Ich kann auch verraten, dass es zum aktuellen Zeitpunkt keine Angebote für Felix gibt. Die Vereine sondieren auch erst einmal den Markt. Es ist noch so viel Zeit. Wir sind da sehr entspannt."





Heißt aber auch: Nach RevierSport-Informationen hat Rot-Weiss Essen Götze noch kein unterschriftsreifes Angebot zur Vertragsverlängerung auf den Tisch gelegt. Gordon ergänzte: "Felix will aber auch wissen, wie RWE den kommenden Kader plant. Natürlich würde er auch, wenn er bleibt, weiter gerne oben mitspielen."

Klar: Hier gibt es wohl zwei Seiten der Medaille - einmal die von RWE und die von Götze. Die Götze-Seite kann entspannt sein, RWE hingegen würde wohl am liebsten diese Personalie schnell in trockene Tücher bringen. Auf der anderen Seite muss man auch die Ruhe von Götze und seinem Berater respektieren und darf nicht zu sehr drängen. Es bleibt dabei: Ein Götze-Entscheidung - pro oder contra RWE - wird sich noch einige Wochen hinziehen. Die Fans von Rot-Weiss Essen müssen sich also gedulden - und können weiter hoffen.