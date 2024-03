Borussia Dortmund II zahlte an der Hafenstraße ordentlich Lehrgeld und verlor mit 0:4. Drei Jahre vor diesem Spiel endete das direkte Duell bei RWE noch 1:1-Remis.

Die U23 von Borussia Dortmund spielte am Sonntagnachmittag bei Rot-Weiss Essen. In dieser Partie wollte der BVB II den sechsten Auswärtsdreier der Saison landen, doch dieses Vorhaben konnte nicht umgesetzt werden.

Ganz im Gegenteil: Dortmund hatte den starken Essenern nur wenig entgegenzusetzen und verlor völlig verdient mit 0:4. Es war die höchste Niederlage in der aktuellen Spielzeit – und auch die höchste Pleite seit der Amtsübernahme von Trainer Jan Zimmermann (seit Februar 2023 Trainer).

Auf den Tag genau drei Jahre vor dem Spiel – am 17. März 2021 – gastierte die Dortmunder Reserve auch in Essen. Damals war es das Spiel der Spiele in der Regionalliga West. Zur Erinnerung: Dortmund reiste im März 2021 als Tabellenführer nach Essen, konnte den knappen Vorsprung durch das 1:1-Remis halten und bis zum dramatischen Saisonfinale auch verteidigen.

In der besagten Saison 2020/21 lieferten sich Rot-Weiss und der BVB II ein irres Kopf-an-Kopf-Rennen um den Regionalliga-Titel. Die Dortmunder schafften den Sprung in die 3. Liga mit 93 Punkten – Essen holte 90 Zähler und wurde ein Jahr später Meister.

Wenn man die Mannschaften miteinander vergleicht, fällt schnell auf, dass vom damaligen Spiel kaum mehr etwas übriggeblieben ist – speziell bei den Dortmundern. Nur Kapitän Franz Pfanne gehörte 2021 und 2024 zum Aufgebot. Alle anderen 26 Akteure, die in der Meistersaison eingesetzt wurden, spielen drei Jahre später nicht mehr beim BVB.

RWE – BVB II 1:1 (1:0), 17. März 2021, Rückblick RWE: Davari – Heber, Hahn, Herzenbruch – Kehl-Goméz, Backszat, Condé (85. Harenbrock), Grote, Young (78. Lewerenz) – Engelmann, Endres (51. Kefkir) Dortmund II: Unbehaun – Maloney, Dams, Hippe – Bah-Traoré (57. Duman), Raschl, Bakir (85. Krebs), Pfanne, Knauff (78. Wanner) – Tigges, Tachie (90.+3. Weigelt) Tore: 1:0 Engelmann (16.), 1:1 Tachie (76.).

Das zeigt, wie schnell sich eine U23-Mannschaft mit der Zeit verändert und wie groß der Umbruch in den vergangenen Jahren tatsächlich war. In beiden Spielen stand Pfanne über die vollen 90 Minuten auf dem Feld, am Sonntag verschuldete der Führungsspieler allerdings den Elfmeter zum zweiten Essener Tor, den Moussa Doumbouya souverän verwandelte.

Auch bei Rot-Weiss Essen sind mit Jakob Golz, Sandro Plechaty, Nils Kaiser, Cedric Harenbrock und Isaiah Young "nur" fünf Spieler aus dem Regionalliga-Kader 2020/21 weiterhin mit dabei. Einzig Flügelflitzer Young stand in beiden Partien auch in der Startelf. Am Sonntag war der 25-Jährige erfolgreich und erzielte den Treffer zum 3:0.