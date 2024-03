3. Liga: 4:0 gegen den BVB - zehnter Heimsieg für RWE, Obuz bei 20 Torbeteiligungen

Rot-Weiss Essen hat zu Hause wieder in die Spur gefunden. Im Drittliga-Derby gegen den BVB II gab es einen verdienten 4:0-Sieg. RWE springt vorerst auf Platz fünf.

Beim Drittliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 von Borussia Dortmund wollten beide Teams ihrem kleinen Negativlauf entfliehen.

RWE gewann keine der letzten vier Partien, der BVB verlor die letzten beiden Begegnungen. Am Sonntag verlor der BVB seine dritte Partie in Folge, RWE setzte sich fulminant mit 4:0 (1:0) durch und kletterte vorerst auf Rang fünf.

Vor dem Spiel betonte RWE-Sportdirektor Christian Flüthman bei Magenta Sport: "Uns ist etwas die Leichtigkeit in der Offensive abhandengekommen, gerade in der Offensive."

Gegen den BVB, bei dem Stürmer Paris Brunner seine erste Drittliga-Partie absolvierte, hatten die Essener vor 17.137 Zuschauern nach sechs Minuten die erste dicke Möglichkeit. Doch BVB-Schlussmann Silas Ostrzinski rettete gegen den Schuss von Moussa Doumbouya.

Es schien, dass RWE die Worte von Flüthmann vernommen hatte, denn offensiv sah es deutlich besser aus als zuletzt. Zwar fehlte der letzte Punch, aber nur bis zur 44. Minute. Da flankte Obuz in die Mitte. Und wie in Verl traf Doumbouya - diesmal per Kopf. Die Pausenführung für RWE. Für Doumbouya der vierte Saisontreffer.

Und der BVB? Der hatte in der 30. Minute die Gelegenheit, selber in Führung zu gehen. Doch Brunner scheiterte frei vor RWE-Keeper Jakob Golz.

So spielten RWE und der BVB II RWE: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme (87. Rüth) - Müsel (78, Kaiser), Sapina (86. Rother) - Obuz (86. Voelcke), Harenbrock, Young - Doumbouya (78. Vonic). - Trainer: Dabrowski Dortmund II: Ostrzinski - Aning (62. Bueno), Pfanne, Papadopoulos, Aidonis - Pohlmann (72. Michel), Roggow - Hettwer (62.Besong), Eberwein, Elongo-Yombo - Brunner (72. Bamba). - Trainer: Zimmermann Tore: 1:0 Doumbouya (44.), 2:0 Doumbouya (58.), 3:0 Young (84.), 4:0 Voelcke (90.) Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang) Zuschauer: 17.137

Nach dem Wechsel blieb RWE dran, nutzte jede Gelegenheit, um schnell umzuschalten. Das wurde belohnt. Nach 58 Minuten war es erneut Obuz, der durchbrach und von Franz Pfanne im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Doumbouya - sein erster Doppelpack für RWE.

Von diesem 0:2 erholte sich der BVB nicht mehr. Zwar versuchten die Borussen, auch gefährlich zu werden. Doch hatte man nie das Gefühl, dass RWE an diesem Tag in Gefahr geraten würde. Vielmehr hatte RWE zahlreiche Konterchancen, die aber allesamt nicht richtig ausgespielt wurden.

Bis zur 84. Minute, da war es Obuz, der Isaiah Young den Ball perfekt auflegte. Young verwandelte zum 3:0 - für Obuz war es Torbeteiligung Nummer 20 - doch damit hatten die Gastgeber immer noch nicht genug.

Denn in der Nachspielzeit war es der eingewechselte Sascha Voelcke, der nach Pass von Björn Rother sogar noch das 4:0 erzielen konnte. Kurz danach war der zehnte Heimsieg der Essener perfekt.

Weiter geht es für RWE nach der Länderspielpause am Samstag (30. März, 16:30 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken. Der BVB spielt am selben Tag (14 Uhr) zu Hause gegen Waldhof Mannheim.