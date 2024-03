3. Liga: Elfer-Pech, Ginczek-Fehlschuss! MSV Duisburg mit bitterer Pleite in Haching

Der MSV Duisburg konnte seinen Aufwärtstrend in der 3. Liga nicht bestätigen. Das Auswärtsspiel bei der SpVgg. Unterhaching ging unglücklich mit 0:1 (0:0) verloren.

Es war das Duell zweier Ex-Bundesligisten und der Mannschaften der Stunde in der 3. Liga. Der starke Aufsteiger aus Unterhaching gewann bis Sonntag vier der vergangenen fünf Drittligaspiele, beim MSV waren es drei aus vier. Den Trend bestätigen konnte nur die Überraschungsmannschaft aus Bayern, die das Sonntagsspiel des 28. Drittligaspieltags mit 1:0 (0:0) gewann.

Die Gastgeber gaben in der Anfangsphase den Ton an und suchten früh den Weg in die Offensive. Zu hören waren von den Rängen nur die knapp 500 mitgereisten Gäste aus Duisburg, die nach 13 Minuten die erste Chance ihres Teams zu sehen bekamen. René Vollath faustete eine Flanke von Thomas Pledl vor die Füße von Santiago Castaneda, der zweimal abzog und von Max Lamby im Strafraum gelegt wurde.

Doch Schiedsrichter Patrick Kessel zeigte trotz berechtigter Diskussionen der Zebras nicht auf den Punkt (13.). Die Hausherren hätten sich über einen Pfiff nicht beschweren dürfen. Fortan wurde es immer ausgeglichener. Haching fehlte die Zielstrebigkeit, bis auf einen strammen Schuss von Aaron Keller (32.) kam nicht mehr viel von der Mannschaft von Marc Unterberger.

Der MSV schnupperte an der Führung. Ahmet Engin machte über rechts Tempo und flankte auf Daniel Ginczek, der am zweiten Pfosten völlig blank stand und aus kürzester Distanz den Ball nur noch über die Linie hätte drücken müssen. Vollath war schon geschlagen, doch der Stürmer schoss kläglich vorbei (36.). Nach einer torlosen ersten Hälfte ging es in die Kabinen.

SpVgg.: Vollath - Schwabl, Schifferl, Stiefler, Lamby (58. M. Welzmüller) - Waidner, Maier - Keller, Krattenmacher (90.+4 Schmid), Skarlatidis (58. Fetsch) - Hobsch (86. Westermeier). Vollath - Schwabl, Schifferl, Stiefler, Lamby (58. M. Welzmüller) - Waidner, Maier - Keller, Krattenmacher (90.+4 Schmid), Skarlatidis (58. Fetsch) - Hobsch (86. Westermeier). MSV: V. Müller - Fleckstein, Knoll, Senger - Castaneda (84. Pusch), Michelbrink (77. Zenga) - Engin, Pledl (84. R. Müller), Kölle - Esswein (72. Köther), Ginczek (77. Bakir). Schiedsrichter: Patrick Kessel Zuschauer: 6.850 Gelbe Karten: Lamby - Pledl. Tor: 1:0 Maier (64.).

Die Gäste waren zum Start der zweiten 45 Minuten direkt da und agierten mit viel Ballbesitz selbstbewusst nach vorne. Auch Engin konnte eine scharfe Hereingabe von links am zweiten Pfosten nicht nutzen (46.). Ein fataler Fehlpass von Castaneda ermöglichte Maurice Krattenmacher wenig später freie Bahn, Tobias Fleckstein war im letzten Moment mit einer Grätsche dazwischen (52.).





Bitter für die Meidericher: Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung gab Unterhaching Raum zum Kontern. Dann ging es ganz schnell. Krattenmacher hatte im vollen Tempo das Auge für Maier, der den Ball zum 1:0 ins lange Eck hob (64.). Die Zebras konnten sich von diesem Rückschlag nicht mehr erholen und fuhren aus der Fremde zum zweiten Mal in Folge ohne Punkte nach Hause.

Den Tabellen-18. aus Duisburg fünf Punkte vom ersten Nichtabstiegsplatz, den der Hallesche FC belegt. Am kommenden Samstag ist der 1. FC Saarbrücken zu Gast in der Schauinsland-Reisen-Arena.