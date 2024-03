Der SC Preußen Münster surft weiter auf der Erfolgswelle. Neun Spieltage vor Schluss hat sich der SCP nach dem 1:0 über Halle oben festgebissen.

Es war das erwartete Geduldsspiel. Aber Preußen Münster kann aktuell alles. Auch gegen die defensivstarken Gäste aus Halle konnte der SCP am Ende die Oberhand behalten und besiegte den HFC mit 1:0 durch einen Treffer von Joel Grodowski (54.).

"Wir wussten schon vor dem Spiel, dass das ein sehr schwieriges Spiel wird. Halle ist kampfstark und stehen mit der Fünferkette hinten drin. Schlussendlich haben wir aber einen dreckigen 1:0-Sieg geholt. Das gehört auch dazu", sagte Grodowski bei "nullsechs.tv".

Der 14-Tore-Mann verriet auch: "Ich wollte beim Jubeln erst einmal nicht hinter die Bande, weil ich auf mein Knie aufpassen muss. Aber dann musste ich einfach in die Kurve springen. Das war einfach geil. Der Adler musste wieder fliegen (lacht)."

Nicht so gut gelaunt, waren natürlich die Hallenser, die schon einen Punkt gerne Richtung Sachsen mitgenommen hätte. Sreto Ristic, Trainer des Halleschen FC, meinte gegenüber "Magenta Sport": "Wir haben über 90 Minuten sehr viel investiert. Wir haben hier ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und haben in der 1. Hälfte so gut wie gar nichts zugelassen. Wir hatten auch nach vorne immer wieder unsere Momente. Wir haben es dann aber nicht sauber zu Ende gespielt. (…) Es war mehr drin für uns als diese bittere Niederlage. Man hat aber wieder gesehen, was hier für eine Mannschaft auf dem Platz steht und fightet."





Ganz anders war selbstverständlich die Gemütslage bei Sascha Hildmann. Der Erfolgstrainer war einmal mehr sehr stolz auf seine Mannschaft, aber auch ein bisschen wehmütig. Hintergrund: Am Montag (11. März 2024) wird der Rasen im Preußenstadion vollständig erneuert.

"Das bedeutet mir sehr viel. Wir haben jetzt das letzte Mal auf diesem Rasen gespielt, auf dem wir Meister wurden. Auf dem haben wir so viele Erfolge gefeiert. Ich will mir da auf jeden Fall ein Stück mitnehmen. Ganz klar. (…) Das war ein richtiger Arbeitssieg und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie den 5. Sieg in Folge eingefahren hat", meinte Hildmann, der seit dem 1. Januar 2020 Preußen-Coach ist, gegenüber "Magenta Sport".