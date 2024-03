Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen konnte der SV Waldhof Mannheim endlich gewinnen. Zur Halbzeit sah dies aber noch anders aus.

Großes Aufatmen beim SV Waldhof Mannheim und dem Trainerteam um Chefcoach Marco Antwerpen sowie seinem Assistenten Frank Döpper.

Im fünften Anlauf in der Verantwortung als Mannheim-Trainer konnte Antwerpen mit seiner Mannschaft den ersten Sieg einfahren - und das ausgerechnet gegen Tabellenführer SSV Jahn Regensburg.

Dabei begann die Partie für die Kurpfälzer überhaupt nicht gut. Die Fans hatten die Mannschaft schon beim warmmachen mit Pfiffen und "Wir sind Mannheimer und ihr nicht"-Rufen empfangen.

"Das ist ein komisches Gefühl. Damit muss man aber umgehen können. Die Fans sind enttäuscht von den Leistungen und damit nicht einverstanden", sagte Antwerpen nach dem 3:1-Sieg gegenüber "Magenta Sport". Seine Mannschaft hatte einen 0:1-Halbzeitrückstand gegen Regensburg gedreht.

Dass die Fans ihren Waldhof aktuell nicht so unterstützen wie es sich die Mannschaft im Abstiegskampf wünschen, bekommen natürlich auch die Spieler mit.

"Das möchte ich nicht kommentieren. Heute war es eine Art 'Wir gegen alle'. Kompliment an die Mannschaft, wie sie damit umgegangen ist", betonte Kapitän Marcel Seegert in der "RNZ".

Antwerpen resümierte zufrieden: "Wir haben in der zweiten Halbzeit sehr, sehr guten Fußball gespielt. Wir haben die Jungs in der Pause nochmal richtig eingestellt. Das Spiel wurde offener und die Jungs haben an sich geglaubt. Das war ein großer Schritt nach vorne und wir müssen jetzt weiter machen." Zwei Punkte liegt der SV Waldhof Mannheim aktuell hinter dem rettenden Ufer zurück.

Die Statistik zum Spiel

Mannheim: Hawryluk - Klünter, Riedel (46. Karbstein), Seegert, Bolay (85. Jans) - Rieckmann, Bahn - Hawkins (53. Kobylanski), Arase (46. Goden), Carls (46. Abifade) - Boyd.

Regensburg: Weidinger - Faber, Ballas, Breunig, Saller (79. Graf) - Eisenhuth (79. Meyer), Bulic - Ganaus, Bauer (25. Schönfelder), Kother (62. Hein) - Huth (62. Anspach).

Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde)

Tore: 0:1 Kother (40.), 1:1 Goden (47.), 2:1 Karbstein (57.), 3:1 Kobylanski (89.)

Gelbe Karten: Boyd (2) - Ballas (3), Meyer, Anspach (2)

Zuschauer: 8475