Regionalliga West: Geschäftsführer verlässt den SC Wiedenbrück

Der SC Wiedenbrück und sein Geschäftsführer gehen getrennte Wege. Die Nachfolge tritt ein ehrenamtliches Duo an.

Personalwechsel in der Geschäftsstelle des SC Wiedenbrück: Wie der Verein aus der Regionalliga West am Donnerstagabend mitteilte, verlässt Geschäftsführer Christian Pfeil den SCW zum Ende des Monats. Der Vertrag sei in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, heißt es in einer Meldung.

"Wir danken Christian ganz herzlich für seine Arbeit in den letzten Jahren. Er war ein wesentlicher Bestandteil des großen Umbruchs durch das neue Vorstandsteam. Gemeinsam konnten wir den Verein in einigen Teilen weiterentwickeln", erklärt Vorstand Dominik Jansen dazu.

Die Nachfolge ist bereits geregelt. Patrick Poppe und Nicole Bökamp werden die Rolle des Geschäftsführers übernehmen. Sie haben sich ehrenamtlich dafür zur Verfügung gestellt. Poppe wird als Ansprechpartner nach Außen agieren und den Spielbetrieb der ersten Mannschaft betreuen.

Bökamp verantwortet derweil die Bereiche Vereinsverwaltung und Finanzern. Christian Hesker und Jens Ossenbrink unterstützen das Duo. Auf die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle hat der Personalwechsel keinen Einfluss (Dienstag, Donnerstag zwischen 17.30 und 19 Uhr).

"Dem neuen Team gilt ein großer Dank dafür, dass sie ihr Engagement im Verein erweitern und noch mehr Verantwortung übernehmen", sagt Vorstand Jansen. "Christian hat das neue Team bereits eingearbeitet. Wir sind froh, dass wir so auch einen reibungslosen Übergang schaffen."

Sportlich geht es beim SCW am Samstag weiter. Dann steht das Gastspiel beim 1. FC Düren am 24. Spieltag der Regionalliga west an (14 Uhr, RS-Liveticker). Nach nur einer Niederlage aus den vergangenen acht Partien hat sich Wiedenbrück im Abstiegskampf in eine aussichtsreiche Lage manövriert, belegt derzeit den 13. Tabellenplatz.

Der Klub steht dennoch vor einer ungewissen Zukunft, da sich der Hauptsponsor am Ende der Saison zurückziehen wird. Die genauen Konsequenzen dieser Entwicklung für die Regionalliga-Mannschaft sind bislang noch nicht abzusehen.