Im Nachholspiel des 20. Spieltags feierte der SC Preußen Münster einen 3:2-Sieg bei Borussia Dortmund II, deren Serie von acht ungeschlagenen Spielen damit gerissen ist.

Borussia Dortmund II hat am Dienstagabend die Chance verpasst, den positiven Lauf von acht ungeschlagenen Ligaspielen in Folge (fünf Siege, drei Remis) fortzusetzen und sich vorbei an Rot-Weiss Essen auf Platz vier zu schieben. Das Nachholspiel des 20. Spieltags ging mit 2:3 gegen Preußen Münster verloren, die damit zum sechsten Mal in Folge nicht zu schlagen waren (drei Siege, drei Remis).

In einer munteren Drittliga-Partie waren es die Münsteraner, die den besseren Start erwischten - und sich früh dafür belohnten. Eine Ecke von Marc Lorenz brachte Simon Scherder im Tor unter (11.). Wenig später hätte die nächste Lorenz-Ecke beinahe erneut zum Erfolg geführt, doch Jano ter Horst erwischte den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig (22.).

So kamen die Dortmunder - bei denen Profi Mateu Morey Spielpraxis sammelte - etwas aus dem Nichts zum Ausgleich. Ein Abschluss von Ayman Azhil wurde zunächst geblockt, jedoch genau vor die Füße von Moses Otuali, der aus kurzer Distanz problemlos einschieben konnte (25.).

Vor der Pause hatte Münsters Top-Torjäger Malik Batmaz noch die große Chance zur erneuten Führung, scheiterte aber nach Vorlage von Thorben Deters freistehend an BVB-II-Keeper Marcel Lotka (35.), weshalb es mit dem 1:1 in die Kabinen ging.

BVB II: Lotka - Morey (59. Eberwein), Papadopoulos, Aidonis (74. Pudel), Aning - Pohlmann, Pfanne (74. Göbel), Azhil (84. Tattermusch) - Elongo-Yombo, Otuali (84. Kamara), Bamba Lotka - Morey (59. Eberwein), Papadopoulos, Aidonis (74. Pudel), Aning - Pohlmann, Pfanne (74. Göbel), Azhil (84. Tattermusch) - Elongo-Yombo, Otuali (84. Kamara), Bamba Münster: Schulze Niehues - ter Horst, Koulis, Scherder, Schad - Deters (63. Bouchama), Mrowca (76. Preißinger), Bazzoli, Lorenz - Grodowski (87. Wegkamp), Batmaz Schiedsrichter: Felix Weller Tore: 0:1 Scherder (11.), 1:1 Otuali (25.), 1:2 Batmaz (62.), 1:3 Grodowski (69.), 2:3 Aidonis (72.) Gelbe Karten: Aidonis, Azhil / ter Horst Rote Karte: Aning (BVB II, grobes Foulspiel) Zuschauer: 7408

Nach dem Seitenwechsel schnupperte der BVB an der Führung. Eine Freistoßflanke von Ole Pohlmann setzte Antonios Papadopoulos allerdings an den Pfosten (57.). Stattdessen eröffnete auch im zweiten Durchgang der SCP nach einer Ecke. Scherder verlängerte zu Batmaz, der aus kurzer Distanz zum 2:1 traf (62.).

Grodowski erhöht, doch Aidonis verkürzt erneut

Sascha Hildmann brachte Yassine Bouchama für Deters und bewies einen guten Riecher. Der Mittelfeldspieler fand nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung Joel Grodowski mit einem hohen Ball über die Abwehr, der sich gegen Franz Pfanne durchsetzte und zum 3:1 traf (69.). Entschieden war das Spiel damit allerdings noch nicht, denn quasi im Gegenzug kam der BVB wieder ran. Eine Halbfeldflanke von Pohlmann drückte Antonis Aidonis zum Anschluss ins Netz (72.).

In der Schlussphase gelang es den Preußen jedoch, den BVB weitgehend vom eigenen Tor wegzuhalten. Auf der Gegenseite hatte Bouchama gar zweimal die Chance auf die Entscheidung, erst rettete Lotka (81.), dann stand der eingewechselte Teamkollege Gerrit Wegkamp in der Schussbahn (89.). Doch auch in letztlich sechs Minuten Nachspielzeit rächten sich die vergebenen Chancen nicht mehr. Stattdessen flog Prince Aning auf Seiten der Dortmunder nach einem groben Foulspiel noch vom Platz (90.+6).

Mit dem 3:2-Auswärtssieg schiebt sich Preußen Münster vor bis auf Rang neun. Dortmund II bleibt Sechster, zwei Punkte hinter Rot-Weiss Essen.