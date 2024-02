Um den geplanten Ausbau des Stadions an der Essener Hafenstraße ist es zuletzt ruhig geworden. Das wird sich jetzt ändern.

Fußballerisch läuft es gerade bei Rot-Weiss Essen. Mit 42 Punkten und Tabellenplatz vier geht die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski selbstbewusst in die Topspiel-Wochen gegen den SSV Ulm und Dynamo Dresden.

Still ist es dagegen um den Ausbau des Stadions an der Hafenstraße geworden. Seit dem Aufstieg in die 3. Liga ist die große Frage: Wann werden die vier Stadionecken geschlossen.

Nun forciert die Stadt Essen offenbar ihre Bemühungen. Hinter den Kulissen soll Bewegung in die Sache kommen. Politiker von CDU und Grünen haben sich geäußert.

