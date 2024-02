Drittligist SSV Jahn Regensburg musste sich Rot-Weiss Essen mit 1:3 geschlagen geben. Trainer Joe Enochs war enttäuscht.

Die NRW-Wochen sind für den SSV Jahn Regensburg offiziell abgeschlossen. Mit Rot-Weiss Essen traf der Drittliga-Spitzenreiter am Samstagnachmittag bereits auf den fünften Gegner in Serie aus Nordrhein-Westfalen. Zuvor spielte der SSV Jahn im Jahr 2024 bereits gegen den SC Verl (1:1), Borussia Dortmund II (0:1), Arminia Bielefeld (2:0) und den MSV Duisburg (1:0).

Die Partie gegen RWE hatten sich alle Verantwortlichen anders vorgestellt, denn es setzte im heimischen Jahnstadion eine 1:3 (0:1)-Pleite. Es war erst die dritte Niederlage in dieser Saison. Zwar bleibt Regensburg weiter Tabellenführer, aber der Vorsprung auf den Tabellendritten SSV Ulm 1846 schrumpfte auf acht Punkte.

In der Offensive zeigte sich der SSV Jahn an diesem 25. Spieltag nicht konsequent und zielstrebig genug und defensiv sah der Spitzenreiter in der zweiten Halbzeit bei zwei Essener Angriffen alt aus. Trotzdem war es keine schlechte Partie der Hausherren, die bis zur letzten Sekunde alles versuchten.

Ähnlich sah es auch Cheftrainer Joe Enochs beim "Magenta"-Interview: "Wir hatten eine gute Anfangsphase und bekommen dann eine Standardsituation gegen uns, wo wir uns den Ball hinten selbst reinhauen. Nach dem 0:1 war es schwierig, zurückzukommen. Wir hatten dann auch eine Phase in der ersten Halbzeit, wo wir nicht so gut waren", betonte Enochs.

Der Gegner hat uns dann zweimal eiskalt ausgekontert und wir hatten Schwierigkeiten, die Antworten zu finden. Wir dürfen nie und nimmer drei Gegentore bekommen. Das ist extrem bitter, weil wir uns heute sehr viel vorgenommen haben. Joe Enochs

Der Coach weiter: "Wir sind nicht die Mannschaft, die halt sehr viel Ballbesitz hat. Aber wir hatten in der zweiten Halbzeit sehr oft den Ball. Der Gegner hat uns dann zweimal eiskalt ausgekontert und wir hatten Schwierigkeiten, die Antworten zu finden. Wir dürfen nie und nimmer drei Gegentore bekommen. Das ist extrem bitter, weil wir uns heute sehr viel vorgenommen haben."

Für den Primus der 3. Liga geht es am kommenden Samstag (17. Februar, 14 Uhr) beim SV Sandhausen weiter – einem Duell zweier Zweitliga-Absteiger. Gegen den SVS kassierte die Enochs-Elf eine der bisher drei Saisonniederlagen. Nun brennt der SSV Jahn auf eine Revanche.