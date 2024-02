Rot-Weiss Essen gegen die U23 des SC Freiburg: Ab 14 Uhr geht es im Stadion an der Hafenstraße los. Wir haben die Aufstellungen.

Bittere Kunde für Rot-Weiss Essen: Gegen den SC Freiburg II muss Trainer Christoph Dabrowski auf seinen Kapitän Vinko Sapina fehlen. Er fällt verletzungsbedingt aus.

Auch Abwehrchef Felix Götze steht RWE gegen Freiburg nicht zur Verfügung. Götze kuriert einen grippalen Infekt aus. Für Sapina rückt Torben Müsel in die Startelf, für Götze Mustafa Kourouma.

Und: Eric Voufack ersetzt Andreas Wiegel auf der Rechtsverteidiger-Position - das sind die drei Startelf-Änderungen im Vergleich zum 1:2 beim SC Preußen Münster. Erstmals im rot-weissen 20er Spieltagskader steht: Fabian Rüth, der RWE im Winter eigentlich verlassen sollte, aber keinen neuen Verein fand.

RevierSport tickert ab 13.30 Uhr live von der Hafenstraße - hier geht es zum Liveticker.

Die Aufstellungen im Überblick:

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack, Rios Alonso, Kourouma, Brumme - Müsel - Young, Harenbrock, Eisfeld, Obuz - Vonic.

Bank: Wienand, Voelcke, Manu, Wiegel, Doumbouya, Berlinski, Kaiser, Etri, Rüth

SC Freiburg II: Uphoff - Lungwitz, Rüdlin, Müller, Al Ghaddioui, Baur, Fahrner, Bichsel, Lang, Johansson, Marino

Bank: Schneller, Braun-Schumacher, Fallmann, Bouebari Kitsamoutsele, Wörner, Breunig, Manzambi, Wagner, Sturm

Schiedsrichter: Tobias Wittmann

Das sagte Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen, vor dem Spiel

"Wir haben erst einmal versucht, das letzte Spiel in Münster abzuhaken und relativ schnell nach vorne zu schauen. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste. Wir wollen erneut das sichtbar machen, was wir an der Hafenstraße bisher geboten haben - unabhängig von der Tabellenkonstellation. In der 3. Liga spielt es keine Rolle, ob man gegen den Tabellenführer oder Tabellenletzten spielt. Auch Freiburg hat bislang sehr knappe Ergebnisse erzielt, das waren offene Spiele. Freiburg wird uns vor eine Herausforderung stellen."

Das sagte Thomas Stamm, Trainer des SC Freiburg II, vor dem Spiel

"Rot-Weiss Essen ist nach der ersten Saison angekommen in der 3. Liga und hat eine Entwicklung als Team gemacht. Wir müssen in puncto Physis und Intensität auf Augenhöhe kommen. Dann haben wir auch in Essen die Möglichkeit, Punkte mitzunehmen und ein gutes Spiel zu machen."