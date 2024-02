Dass sportlicher Erfolg sexy macht, das bemerkt Rot-Weiss Essen seit gut zwei Jahren. Die Mitgliederzahl an der Hafenstraße steigt stetig.

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, hatte Rot-Weiss Essen Geburtstag: Der Drittligist, dessen Gründungsdatum der 1. Februar 1907 ist, wurde 117 Jahre alt.

Pünktlich zum Vereinsjubiläum feierte Rot-Weiss Essen seinen bisherigen Mitglieder-Rekord. Die 11.000er wurde geknackt.

Diese Zahl kann sich sehen lassen: Denn noch vor zwei Jahren im Februar bejubelte der Deutsche Meister von 1955 sein 7.000 Mitglied. Nur fünf Monate später waren es 8.000, pünktlich zum 116. RWE-Ehrentag vor exakt einem Jahr 9.000 und im Sommer 10.000 Rot-Weisse. Nun sind es 11.000 Vereinsmitglieder.

"Dass RWE seit nunmehr zwei Jahren konstant um 1.000 Mitglieder im Halbjahr wächst, ist eindrucksvoller Beweis für all das Potenzial, das unser gemeinsam zurückgelegter Weg freigesetzt hat. Solch ein enormes Wachstum ist darüber hinaus nur ein weiteres Zeugnis für all die emotionale Wucht, die hinter Rot-Weiss Essen steckt! Mit mehr als 11.000 Mitgliedern müssen wir uns auch vor Zweitligisten nicht verstecken", sagt der RWE-Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig.

Für den Erwerber der 11.117 Mitgliedschaft hat RWE ein echtes Schmankerl parat: Sie oder er gewinnt einen VIP-Besuch, inklusive Begleitung, samt Jubiläumsfoto auf dem Rasen. Am 1. Februar 2024 und somit am 117. Vereinsgeburtstag zählte RWE exakt 11.069 Mitglieder - das ist Platz 30 in Deutschland!

Die mitgliederstärksten Klubs in Deutschland

1. FC Bayern München: 316.000 Mitglieder

2. Borussia Dortmund: 189.500 Mitglieder

3. FC Schalke 04: 180.000 Mitglieder

4. Eintracht Frankfurt: 135.000 Mitglieder

5. 1. FC Köln: 132.400 Mitglieder

6. Hamburger SV: 100.000 Mitglieder

Borussia Mönchengladbach: 100.000 Mitglieder

8. VfB Stuttgart: 90.000 Mitglieder

9. 1. FC Union Berlin: 64.500 Mitglieder

10. SC Freiburg: 63.000 Mitglieder

11. Hertha BSC: 50.000 Mitglieder

12. Werder Bremen: 48.000 Mitglieder

13. FC St. Pauli: 35.000 Mitglieder

14. 1. FC Nürnberg: 30.150 Mitglieder

15. Bayer Leverkusen: 30.000 Mitglieder

16. Fortuna Düsseldorf: 28.750 Mitglieder

17. 1. FC Kaiserslautern: 27.600 Mitglieder

18. Dynamo Dresden: 27.050 Mitglieder

19. TSV 1860 München: 25.590 Mitglieder

20. Hansa Rostock: 25.400 Mitglieder

21. VfL Bochum: 25.000 Mitglieder

22. FC Augsburg: 24.200 Mitglieder

23. VfL Wolfsburg: 22.000 Mitglieder

24. Hannover 96: 21.000 Mitglieder

25. FSV Mainz 05: 18.000 Mitglieder

26. Arminia Bielefeld: 15.240 Mitglieder

27. Karlsruher SC: 14.500 Mitglieder

28. SV Darmstadt 98: 14.000 Mitglieder

29. 1. FC Magdeburg: 12.000 Mitglieder

30. Rot-Weiss Essen: 11.000 Mitglieder

TSG Hoffenheim: 11.000 Mitglieder

32. FC Erzgebirge Aue: 9200 Mitglieder

33. 1. FC Heidenheim: 9180 Mitglieder

34. MSV Duisburg: 8630 Mitglieder

35. SC Paderborn: 8050 Mitglieder

36. VfL Osnabrück: 8000 Mitglieder

37. Eintracht Braunschweig: 6750 Mitglieder

38. Alemannia Aachen: 5000 Mitglieder

39. SSV Jahn Regensburg: 4700 Mitglieder

40. Holstein Kiel: 4180 Mitglieder