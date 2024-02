1860 München: 16 Scorer in 21 Spielen - Vierter Neuer kommt aus Nürnberg

In der 3. Liga gegen 1860 München und Waldhof Mannheim Vollgas, um aus dem Keller der Tabelle zu kommen.

1860 München will in der 3. Liga in der Tabelle klettern. Um das zu erreichen und dem Abstiegskampf zu entfliehen, haben die "Löwen" in den letzten Tagen der Transferperiode mächtig auf das Gaspedal gedrückt und vier Zugänge verpflichtet.

Nach dem 21-jährigen Außenstürmer Abdenego Nankishi vom SV Werder Bremen (Leihe), Max Reinthaler (SV Wehen Wiesbaden) und Semih-Serhat Güler (Hansa Rostock) wurde nun mit Pedro Eliot Narciso Muteba noch ein Angreifer unter Vertrag genommen. Der Flügelstürmer kommt aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg.

In der Jugend war er beim TuS 1860 Pfarrkirchen am Ball, anschließend ging es über den FC Ingolstadt 04 zum 1. FC Nürnberg. In der Frankenmetropole durchlief Eliot die Jugendmannschaften bis zur U21. Der 20-Jährige erzielte in der laufenden Saison der Regionalliga Bayern in 21 Spielen zwölf Treffer und bereitete vier weitere Tore vor.

„Für mich war von Anfang an klar, dass ich zum TSV 1860 München wechseln möchte“, betont Muteba. „Ich freue mich unglaublich darauf, meine Mannschaftskameraden kennenzulernen und bald das Löwen-Trikot tragen zu dürfen.“

Wobei er den Gegnern vor allem mit seiner Geschwindigkeit Probleme bereiten dürfte, wie auch Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport des TSV 1860 München, hofft. "Mit Eliot holen wir den schnellsten Spieler aller Regionalligen zu den Löwen, der wie alle offensiven Neuzugänge des Winters eine Geschwindigkeit von über 34,5 km/h erreichen kann. Er hat großes Potenzial und in der laufenden Saison in der Regionalliga Bayern bereits gezeigt, was in ihm steckt. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz verschiedener Angebote anderer Drittligisten für uns entschieden hat. Neben dem primären Ziel, eigene Talente wie Moritz Bangerter für die Profimannschaft zu entwickeln, ist es unser Ansinnen, junge und talentierte Spieler aus der Region zu finden und zu entwickeln. Der Transfer von Eliot Muteba stellt planerisch bereits einen Vorgriff auf die nächste Transferperiode dar, daher bedanken wir uns bei unseren beiden Gesellschaftern, die von diesem Vorhaben überzeugt waren und es entsprechend unterstützt haben.“