Wie schon in der Regionalliga - Wegkamp klaut RWE wichtige Punkte

Beim 2:1 gegen Rot-Weiss Essen war Gerrit Wegkamp der entscheidende Mann für Preußen Münster. So war es auch vor drei Jahren, als der Stürmer RWE eine schmerzhafte Pleite zufügte.

Der 2:1 am 23. Spieltag der Saison 2023/24 war für Preußen Münster der erste Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen seit dem 30. Spieltag der Saison 2020/21.

Damals entschied Gerrit Wegkamp mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand das Spiel und fügte den Essenern eine Niederlage zu, die nachwirkte. Die drei Punkte, die man im Preußenstadion liegengelassen hatte, hätten am Saisonende ausgereicht, um punktgleich mit Borussia Dortmunds U23 als Meister aufzusteigen. So aber blieb Rot-Weiss drei Punkte hinter dem BVB II und musste eine weitere Spielzeit in der Regionalliga West nachsitzen.

Drei Jahre später schielt RWE erneut auf den Aufstieg, diesmal in die 2. Bundesliga – und erneut war es Gerrit Wegkamp, der den Essenern in Münster mit seinem späten Tor die schmerzhafte 1:2-Pleite einbrachte.

Der großgewachsene Stürmer erinnerte sich nach dem jüngsten Heimsieg gegen RWE bei Magenta Sport auch an das Spiel vor drei Jahren, allerdings nicht an seinen Siegtreffer. "Das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt", gestand Wegkamp, "aber ich saß heute auf der Bank neben Dennis Grote und da haben wir noch über dieses Spiel gesprochen, weil es damals die taktische Maßnahme gab, dass ich ihm das ganze Spiel über hinterherlaufen musste."

Wegkamp dachte sich: "Komm, zieh einfach drauf"

Diesmal musste Wegkamp nicht 90 Minuten hinterherlaufen, ihm reichte eine knappe halbe Stunde Einsatzzeit, um für die Entscheidung zu sorgen - mit einem strammen Abschluss von der rechten Seite. "Ich kann mir wirklich oft anhören, dass ich nicht so eigensinnig bin, sondern derjenige, der noch einmal irgendwie einen Querpass versucht, wenn es irgendwie geht", erklärte der 30-Jährige. "Aber in dem Moment habe ich mir gesagt: Komm, zieh einfach drauf."

Die richtige Entscheidung, RWE-Keeper Jakob Golz musste sich im kurzen Eck geschlagen geben. Für Wegkamp war es das erste Ligator seit dem 23. September beim 1:1 gegen Lübeck. Dass er mit seinem Treffer eine persönliche Torlos-Serie von elf Spielen beendete, war für den Angreifer aber zweitrangig.

"Es war nicht die erste Durststrecke und wird vielleicht auch nicht die letzte sein. Dass ich den Ball ins Netz befördern kann, habe ich die letzten Jahre hier oft genug gezeigt", betonte der Mann, dem insgesamt 53 Treffer in 119 Einsätzen für den SCP gelangen. "Deshalb bin ich froh, dass ich der Mannschaft mit dem Tor helfen und den Fans einen Derbysieg schenken konnte. Das ist das, was zählt."

"Alle zusammen für Preußen Münster"-Gesang: "Den Satz leben wir"

Die Fans bedankten sich nach der Partie, feierten die Mannschaft und schworen sie mit einem "Alle zusammen für Preußen Münster" noch einmal ein. "Der Gesang kommt nicht nur bei Siegen, der kommt auch bei bitteren Niederlagen. Das ist kein Satz, der einfach so daher gesagt wird, den Leben wir mit den Fans zusammen und das ist wunderschön", freute sich Wegkamp über den Zusammenhalt beim SCP.

Mit dem Sieg schoben sich die Adlerträger bis auf Platz zehn, drei Plätze und vier Punkte hinter RWE, vor. Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) sind Wegkamp und seine Kollegen auswärts bei Waldhof Mannheim gefordert.