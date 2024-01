Rot-Weiss Essen verlor am 23. Spieltag der 3. Liga knapp mit 1:2 bei Preußen Münster. Nach frühem Rückstand kam RWE zurück, doch Joker Gerrit Wegkamp hatte das letzte Wort.

Auch im zweiten Auswärtsspiel des Jahres musste sich Rot-Weiss Essen knapp mit 1:2 geschlagen geben. Gegen Preußen Münster erwischten die Essener einen Fehlstart, den Marvin Obuz zunächst zwar noch ausbügelte, doch spät gelang dem SCP der Siegtreffer.

Eric Voufack, der sich unter der Woche beim Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Köln einen fatalen Patzer erlaubte, musste im West-Schlager gegen den SC Preußen Münster Platz für Andreas Wiegel machen. Außerdem verletzte sich Torben Müsel beim Aufwärmen, weshalb Thomas Eisfeld bei Rot-Weiss Essen begann.

Auf der Gegenseite musste Sascha Hildmann auf seinen formstarken Stürmer Joel Grodowski verzichten, der von Thorben Deters ersetzt wurde. Dazu rückte Marc Lorenz nach dem 1:1 in Ingolstadt für Yassine Bouchama in die erste Elf.

Blitzstart für Münster

Mit Kapitän Lorenz bewies Hildmann schon früh in der Partie den richtigen Riecher. Es dauerte nur drei Minuten, da flankte der Kapitän einen Freistoß aus dem Halbfeld auf den Kopf von Niko Koulis, der zu viel Platz bekam und aus kurzer Distanz zur frühen SCP-Führung einnickte (3.).

Ein Wirkungstreffer für die Essener, die sich lange Zeit schwertaten, ins Spiel zu finden. Die erste echte Chance der Gäste gab es erst nach 21 Minuten, doch der Schuss von Lucas Brumme wurde von Rico Preissinger knapp neben das SCP-Tor abgefälscht. Cedric Harenbrock scheiterte wenig später an Maximilian Schulze Niehues (27.).





So blieb der SCP in Führung - und hätte diese eigentlich ausbauen müssen. Malik Batmaz bediente den völlig freien Deters von rechts, doch der Spielmacher verfehlte das Tor freistehend aus elf Metern, auch, weil das Anspiel leicht in den Rücken kam (30.) - und das wurde umgehend bestraft. Über Isaiah Young und Leonardo Vonic landete der Ball bei Obuz, der im Strafraum aus halbrechter Position mit dem zweiten Kontakt abschloss und ins kurze Eck vollstreckte (34.).

Brumme muss verletzt runter

Bis auf einen Distanzschuss von Eisfeld, der knapp verfehlte (35.), tat sich vor den Toren nichts mehr, weshalb es mit dem 1:1 in die Pause ging. In der letzten Aktion vor der Halbzeit wurde Lucas Brumme allerdings in einem Zweikampf unglücklich von Jano ter Horst erwischt und musste in der Kabine bleiben.

Preußen Münster: Schulze Niehus - ter Horst, Scherder, Koulis, Böckle - Bazzoli, Preißinger - Kyerewaa (72. Oubeyapwa), Deters, Lorenz (84. Schad) - Batmaz (63. Wegkamp) Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel (83. Wiegel), Rios Alonso, Götze, Brumme (46. Voelcke) - Eisfeld, Sapina - Obuz, Harenbrock (72. Berlinski), Young - Vonic (83. Doumbouya) Tore: 1:0 Koulis (3.), 1:1 Obuz (34.), 2:1 Wegkamp (80.) Gelbe Karten: Koulis, Wegkamp / Götze Schiedsrichter: Timo Gerach Zuschauer: 11.744

Sascha Voelcke ersetzte den Linksverteidiger positionsgetreu - und der war mit seinen Kollegen zunächst wieder defensiv gefordert. Deters kam im Strafraum an den Ball und legte im Fallen für Daniel Kyerewaa ab, der zwei Gegenspieler auf engstem Raum stehenließ, zunächst von Jose-Enrique Rios Alonso geblockt wurde und anschließend freistehend aus acht Metern verfehlte (51.). Zwei Minuten später meldete sich dann auch Essen erstmals wieder an, doch Vonic scheiterte an Schulze Niehues (53.).

Wegkamp trifft ins kurze Eck

Anschließend beruhigte sich die Partie ein wenig. Für den SCP kam Gerrit Wegkamp, der Sekunden nach seiner Einwechslung im Zentrum knapp verpasste (63.). In der Schlussphase war es dann aber erneut der großgewachsene Stürmer, der nach einem hohen Ball von Preißinger über die Abwehr von rechts aus der Luft abzog und stramm ins kurze Eck zur erneuten Münster-Führung traf (80.).

Die Essener, bei denen zwischenzeitlich Ron Berlinski für Harenbrock kam (72.) waren nun gefordert, Münster ließ sich fallen. Eine Flanke von Eisfeld verpassten Götze und Berlinski nur knapp, weshalb der Ball Zentimeter am Pfosten vorbeisprang (86.).

Viel mehr gelang allerdings nicht, weshalb die Münsteraner am Ende eines ausgeglichenen Spiels über einen knappen 2:1-Sieg jubeln duften. RWE verpasste damit einen großen Schritt in Richtung Relegation und rutscht in der engen 3. Liga vorerst auf Platz sieben ab. Die Preußen lauern nur vier Punkte hinter RWE auf Rang neun.

Weiter geht es für die Essener am Samstag (14 Uhr, im RS-Ticker) zuhause gegen Freiburg II. Münster muss erneut am Sonntag ran, ab 16.30 Uhr geht es für die Adlerträger bei Waldhof Mannheim um Punkte.