Preußen Münster: Hildmann genießt Sieg gegen RWE und lässt seine Zukunft offen

Mit 2:1 siegte Preußen Münster am Sonntag über Rot-Weiss Essen. SCP-Trainer Sascha Hildmann sprach seiner Mannschaft ein Kompliment aus.

Mit einem kleinen Gefühlsausbruch quittierte Sascha Hildmann den Abpfiff des Heimspiels gegen Preußen Münster, wenig später trat der Trainer von Preußen Münster mit einem breiten Grinsen vor die TV-Kameras.

Da hatte Hildmann auch allen Grund zu: Mit 2:1 hatte seine Mannschaft RWE im ausverkauften Preußenstadion besiegt. "Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass heute die Mannschaft gewinnt, die bereit ist, sich zu opfern und die leidensfähiger ist. Wie wir in der zweiten Halbzeit Druck aufgebaut haben und wie fleißig wir waren - Hut ab vor der Mannschaft."

Mit einem frühen Tor durch Niko Koulis (3.) erwischte Münster einen Traumstart. Eine halbe Stunde später glich Marvin Obuz aus, doch am Ende jubelte Münster erneut. Nach teils fahrlässig vergebenen Großchancen ließ Joker Gerrit Wegkamp den Heimbereich der Hammer Straße explodieren (80.).

"Er ist oft unser Einwechselspieler Nummer eins, deswegen freue ich mich sehr für ihn", meinte Hildmann über den Stürmer, der den Preußen schon einmal zu Regionalliga-Zeiten einen Sieg über Essen beschert hatte (1:0 in der Saison 2020/21).





Überhaupt lieferten sich SCP und RWE in der Vergangenheit spannende Duelle. "Die Spiele gegen Essen haben schon Geschichte. Wir hatten in der Regionalliga heiße Fights, das Hinspiel haben wir in der 93. Minute verloren", erinnerte Hildmann an den Last-Minute-Sieg der Rot-Weissen an der Hafenstraße. "Wir wollten das unbedingt zurückholen. Es freut mich wahnsinnig für unsere Fans."

Mit dem Sieg klettern die Adlerträger auf Rang neun und bis auf zwei Punkte an RWE (7.) heran. Dabei waren sie vor einer Woche als Zwölfter in die Restrunde gestartet. "Es gibt schlechtere Wochen", scherzte Hildmann mit Blick auf die Prestigesiege gegen Essen und Bielefeld (2:1) sowie den Punktgewinn beim FC Ingolstadt (1:1).

Zu den Chancen einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages wollte sich Hildmann aller Euphorie zum Trotz aber nicht äußern - genauso wie Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer, der in der Halbzeitpause auf im Februar anstehende Gespräche verwiesen hatte. Wobei Hildmann dann doch meinte: "Preußen Münster ist ein super Verein. Natürlich habe ich Bock hierzubleiben."