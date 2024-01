Drittligist MSV Duisburg steht in der Liga mit dem Rücken zur Wand, nun hat ein Spieler den Verein vorzeitig verlassen.

Zwei Spieler hat der MSV Duisburg in dieser Winter-Transferperiode bereits verpflichtet: Daniel Ginczek und Ahmet Engin, der beim Heimspiel gegen Halle (2:3) prompt einen Doppelpack schnürte, sollen die Zebras doch noch vor einem möglichen Gang in die Regionalliga bewahren.

Eine oder gar mehrere Verstärkungen soll es vor dem Ablauf der Transferfrist am 1. Februar noch geben, laut Trainer Boris Schommers sind Sofort-Hilfen pünktlich zum Auswärtsspiel beim SSV Ulm 1846 (27. Januar, 14 Uhr) aber unwahrscheinlich.

Dafür vermeldete der MSV am Donnerstagnachmittag einen Abgang: Stürmer Phillip König hat seinen Vertrag aufgelöst und wird den Verein somit mit sofortiger Wirkung verlassen. "25 Pflichtspiele hat Phillip König seit 2022 für uns bestritten, jetzt verlässt er den ZebraStall und hat heute seinen Vertrag in Meiderich aufgelöst. Sein neuer Klub wird ihn in den kommenden Tagen vorstellen. Die ZebraFamilie wünscht dir, lieber Phillip, Gesundheit, Glück & Erfolg", heißt es in einer Mitteilung des Drittligisten.

Eine erfolgreiche Liaison entwickelte sich nie zwischen Duisburg und König. Im Mai 2022 wurde der Stürmer ablösefrei von Holstein Kiel II verpflichtet. Er hatte in Duisburg einen Vertrag bis 2024 plus Option erhalten.

König konnte die Erwartungen nicht erfüllen und blieb ohne Tor

"Phillip überzeugt durch seine Lernbereitschaft, durch seinen Einsatz, durch seine Teamfähigkeit. Mit diesen Tugenden, nämlich Spiele gewinnen und sich selbst weiter entwickeln zu wollen, passt er optimal in unser Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass wir dieses vielversprechende Talent für den Spielverein überzeugen konnten", sagte der damalige Trainer Torsten Ziegner nach dem Transfer.

König, der mehrfach mit Oberschenkelproblemen zurückgeworfen wurde, konnte die Erwartungen nie richtig erfüllen und erzielte im MSV-Trikot keinen einzigen Pflichtspieltreffer. In dieser Saison kam er siebenmal in der 3. Liga zum Einsatz. Mittlerweile ist auch klar, wohin der 1,88-Meter-Stürmer wechselt: König schließt sich dem Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt an.