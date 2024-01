MSV Duisburg: Zweiter Winter-Transfer fix - Zebras holen Eigengewächs zurück

Winter-Neuzugang Nummer zwei beim MSV Duisburg - wieder wird die Offensive verstärkt. Ein Ex-Spieler kehrt zurück.

Der MSV Duisburg hatte Verstärkungen für die Offensive in der Winter-Transferperiode angekündigt. Diesen Worten lassen die Zebras aktuell Taten folgen. Mit Ahmet Engin vermeldeten sie am Montagabend den zweiten Neuzugang. Der 27-Jährige kommt aus der Türkei nach Meiderich, wo er längst kein Unbekannter ist.

Denn Engin trug bereits zwischen 2011 und 2021 das weiß-blaue Trikot. Zunächst durchlief er ab der U17 den Nachwuchs des MSV. 2015 gelang ihm der Sprung zu den Profis, für die er in den folgenden sechs Jahren 149 Pflichtspiele bestritt (15 Tore, 27 Vorlagen). Nach Stationen in der Türkei und Griechenland war der gebürtige Moerser seit Anfang des Jahres vereinslos.

In Duisburg hat Engin einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Er ist flexibel in der vordersten Reihe einsetzbar. Gemeinsam mit Daniel Ginczek soll er die harmlose Offensive beleben und den MSV im Abstiegskampf unterstützen. Die Verpflichtung von Mittelstürmer Ginczek (kommt von Fortuna Düsseldorf) hatte der MSV am Mittag offiziell gemacht.

"Es ist toll, dass wir Ahmet wieder im Spielverein begrüßen können. Er hatte sicherlich auch weitere Möglichkeiten, hat uns aber sehr deutlich vermittelt, dass es ihm wichtig ist, 'seinen' MSV in dieser noch immer sportlich kritischen Situation tatkräftig unterstützen zu wollen", freut sich Kaderplaner Chris Schmoldt. "Er kennt den Verein in- und auswendig und weiß ganz genau, worauf es ankommen wird."

Das sagt Trainer Boris Schommers zur Verpflichtung: "Es ist schön, dass wir Ahmet wieder für uns gewinnen konnten. Er ist ein Spieler, der seine Offensiv-Qualitäten schon bewiesen hat, sich zu 100 Prozent mit dem MSV und der Stadt identifiziert und große Motivation mitbringt, uns sofort auf dem Weg zum Klassenerhalt zu helfen."

Engin erlebte mit dem MSV bereits turbulente Zeiten. 2017 feierte er den Drittliga-Aufstieg und den Niederrheinpokal-Sieg. Zwei Saisons später gehörte er zu dem Team, das wieder in die 3. Liga abstieg. Doch Engin blieb - und verpasste den Wiederaufstieg haarscharf.

Anschließend stürmte Engin für Kasimpasa in der Süper Lig und in der Hinrunde der laufenden Saison für den griechischen Erstligisten Volos NPS. "Meine Rückkehr zum MSV geht für mich weit über den Fußball hinaus. Der Spielverein ist meine fußballerische Heimat, in der ich großartige, unvergessliche Momente erlebt habe", sagte der Angreifer zu seiner Rückkehr. "Die Gespräche mit Chris und Baja, die ich noch aus meiner Anfangszeit als Profi hier kenne, sind von Beginn an gut verlaufen, sodass mir die Entscheidung für Duisburg sehr leicht gefallen ist." Es sei eine Herzensangelegenheit, wieder für den MSV zu spielen.