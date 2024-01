Der heiß angekündigte Wechsel von Daniel Ginczek zum MSV Duisburg ist perfekt. Der Drittligist stellte am Montagmittag (8. Januar 2024) seinen neuen Stürmer vor.

Jetzt ist es amtlich: Das, was diverse Medien in den letzten Tagen berichteten, ist nun eingetroffen: Daniel Ginczek wechselt von Fortuna Düsseldorf zum MSV Duisburg.

Der 32-jährige Stürmer hat am Montag, 8. Januar 2024, den Medizincheck in der Duisburger BGU absolviert und anschließend den bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Kontrakt unterzeichnet.

Der Angreifer wechselt ablösefrei vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zum Drittliga-Kellerkind Duisburg.

"Bei der Tabellen-Situation brauchen wir über die Ziele nicht groß reden: Wir arbeiten in der Rückrunde für den Klassenerhalt! Ich will mich gerne mit meiner Erfahrung dabei in einer Führungsrolle in das Team einbringen - und natürlich Tore schießen. Klar, dafür komme ich natürlich auch. Ich freu’ mich jetzt auf den Verein, die Mannschaft kennen zu lernen, die Fans, die Arena. Also: Legen wir los!", sagt der gebürtige Sauerländer Ginczek, der aus Arnsberger stammt.

Chris Schmoldt, Leiter Kaderplanung und Strategie, ergänzt: "Als sich herauskristallisiert hat, dass die Chance besteht, ihn zu verpflichten, haben wir nicht lange überlegen müssen. Wir hatten tolle Gespräche, Daniel kennt unsere aktuelle Situation aus seinen früheren Stationen und hat sich ganz bewusst dazu entschieden, zu uns zu kommen. Er ist nicht nur ein sehr kompletter Stürmer mit der Wucht und Durchschlagskraft, die wir benötigen, sondern auch eine Führungspersönlichkeit."

Und auch MSV-Cheftrainer Boris Schommers ist natürlich glücklich, dass er einen neuen Mittelstürmer zur Verfügung hat: "Über Daniels Qualitäten müssen wir nicht groß sprechen, nach unseren ersten Gesprächen bin ich mir sicher, dass er uns sofort helfen kann, unsere Offensiv-Quote zu steigern. Mit ihm haben wir unseren Neuner gefunden, ich freue mich auf den gemeinsamen Weg."

Daniel Ginczek in Zahlen:

VfB Stuttgart: 70 Spiele, 23 Tore, 11 Vorlagen

Borussia Dortmund II: 66 Spiele, 28 Tore, 7 Vorlagen

VfL Wolfsburg: 66 Spiele, 11 Tore, 10 Vorlagen

Fortuna Düsseldorf: 46 Spiele, 10 Tore, 5 Vorlagen

VfL Bochum: 32 Spiele, 7 Tore, 6 Vorlagen

FC St. Pauli: 32 Spiele, 19 Tore, 3 Vorlagen

1. FC Nürnberg: 18 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen

VfB Stuttgart II: 5 Spiele, 5 Tore, keine Vorlage

Fortuna Düsseldorf II: 1 Spiel, ein Tor, keine Vorlage

1. FC Nürnberg II: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage

VfL Wolfsburg II: 1 Spiel, 2 Tore, keine Vorlage