Die 3. Liga hat am Sonntag ein echtes Highlight zu bieten: Preußen Münster trifft auf Rot-Weiss Essen. Die Vorfreude ist groß.

Nach dem Heimspiel gegen Viktoria Köln, welches verdient mit 3:1 (0:0) gewonnen wurde, richtete Rot-Weiss Essen den Blick direkt nach vorne. Schließlich wartet am Sonntag (28. Januar, 13.30 Uhr) bei Preußen Münster eine extrem wichtige und anspruchsvolle Auswärtspartie auf den Klub von der Hafenstraße.

Dieses Duell am 23. Drittliga-Spieltag verspricht viel Spannung, große Emotionen und eine gehörige Portion an Rivalität, die in den letzten zwei Jahren nochmal ein neues Level erreichte.

Zur Erinnerung: 2022 lieferten sich Essen und Münster einen irren Meisterschaftskampf in der Regionalliga West. Am Ende setzte sich RWE denkbar knapp durch, obwohl das Rückspiel aufgrund eines Böllerwurfs abgebrochen und für Münster gewertet wurde. Im darauffolgenden Jahr gelang dann den Preußen die Rückkehr in den Profifußball.

Bereits das Hinspiel hatte viel zu bieten, als RWE durch einen Last-Minute-Treffer von Thomas Eisfeld einen dramatischen 1:0-Sieg im Westschlager feierte. Fast auf den Tag genau fünf Monate später kommt es nun zur Neuauflage – an einer randvollen Hammer Straße. Im Online-Ticketshop der Preußen sind längst keine Karten mehr verfügbar, die Essener hatten bereits vor zwei Wochen alle 1230 Gäste-Tickets an den Mann gebracht.

Wir sind heiß wie Frittenfett! Ich habe ja schon im Hinspiel gesehen, was da los ist. Das war Top-drei in der Saison – der Wahnsinn. Vinko Sapina.

Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Beteiligten. Kapitän Vinko Sapina erklärte vor dem Traditionsduell: "Wir sind heiß wie Frittenfett! Ich habe ja schon im Hinspiel gesehen, was da los ist. Das war Top-drei in der Saison – der Wahnsinn. Münster ist eine richtig gute Mannschaft. Sie spielen sehr körperbetont und haben viel Geschwindigkeit. Wir werden Vollgas geben."

Auch sein Nebenmann Torben Müsel rechnet mit einem umkämpften Spiel: "Viel braucht man dazu nicht sagen. Von beiden Seiten werden viele Fans dabei sein. Am Ende entscheiden wahrscheinlich wieder nur Nuancen. Wir müssen das Spiel so weit bringen, dass diese Nuancen zu unseren Gunsten ausfallen. Das wird ein heißes Spiel. Wir müssen unseren Fußball auf den Platz bringen."

Apropos Torben Müsel: Der Essener Dauerbrenner im Mittelfeld wurde als einer von drei RWE-Spielern für die Leistung gegen Viktoria Köln ausgezeichnet und mit der Note 1,5 in die "kicker"-Elf des Spieltags gewählt.

Auch Abwehrchef Felix Götze (1,5) und Lucas Brumme (2,0) wurden berufen. Dagegen hatten Isaiah Young und Vinko Sapina (beide 2,0) knapp das Nachsehen.