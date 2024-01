Arminia Bielefeld: Mit 1300 Fans nach Münster - Kniat-Elf heiß auf das Derby

Derbystart für Arminia Bielefeld. Bei Preußen Münster wollen die Arminen es so machen wie im Hinspiel - denn das war für lange Zeit das einzige Highlight.

Arminia Bielefeld hatte eine schwierige Hinrunde in der 3. Liga zu bewältigen. Der Start lief schleppend nach dem überraschenden Abstieg aus der 2. Bundesliga.

Ein kompletter Umbau folgte, dementsprechend haperte es an der Abstimmung, an den Automatismen. So gab es unter dem neuen Trainer Michél Kniat aus den ersten sechs Partien nur einen Sieg.

Der aber kam mit einem Knalleffekt daher: Am 2. Spieltag wurde im Derby Preußen Münster mit 4:0 geschlagen. Der Euphorie folgten harte Wochen, doch zum Ende des Jahres fing sich die Arminia.

Aus den letzten elf Partien gab es nur zwei Niederlagen - und jetzt das Rückspiel in Münster. Das Stadion ist ausverkauft, 1300 Bielefelder begleiten ihr Team nach Münster.

Und für beide Mannschaften ist ein guter Start wichtig, denn mit jeweils 25 Punkten müssen Münster und Bielefeld auch noch nach unten schauen - wo der erste Abstiegsplatz sieben Zähler entfernt ist.

Vor dem Spiel bei den Preußen betont Kniat: "Der Gegner ist grundsätzlich auf Augenhöhe, dass Ergebnis aus dem Hinspiel darf uns nicht blenden. Wir wissen allerdings, was wir können und konzentrieren uns auf unsere Stärken. Wir wollen auf jeden Fall nach Münster fahren und gewinnen."

Mit dabei: Neuzugang Mael Corboz, der im Winter vom SC Verl nach Bielefeld wechselte. Und auch Monju Momuluh, den die Arminia bis zum Ende von Hannover 96 auslieh.

Zum Personal erklärt der Coach: „Bis auf Gerrit Gohlke und Noah Sarenren Bazee sind alle Jungs fit, mit Gerrit werden wir wahrscheinlich ab nächster Woche wieder planen können. Unsere beiden Neuzugänge sind super in die Mannschaft integriert und bereit für das Wochenende.“

Was kann es schöneres geben, als mit so einer prickelnden Begegnung zu starten. Kniat gibt die Richtung vor: "Wir wissen natürlich, dass es ein Derby ist und werden mit 100 Prozent in das Spiel reingehen. Taktisch sind wir mittlerweile sehr flexibel aufgestellt, wir haben in der Winterpause noch mehr an der defensiven Stabilität gearbeitet.“