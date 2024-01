In der Defensive sah es personell nicht gut aus, daher hat der BVB II nun nachgelegt.

Im türkischen Belek hat sich die U23 von Borussia Dortmund auf die Restrunde in der 3. Liga vorbereitet. Gegenüber vereinseigenen Medien betonte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23: „Insgesamt war es ein sehr gutes Trainingslager mit vielen Inhalten. Das hat die Spieler auch weitergebracht. Ich hoffe, dass wir das mitnehmen und gut in die Rückrunde starten können.“

Als Zehnter mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz geht es für die U23 des BVB in das neue Jahr. Gleich zum Auftakt geht es zum Letzten, der U23 des SC Freiburg (Sonntag, 21. Januar, 19:30 Uhr). Hier soll das Polster am besten ausgebaut werden.

Dann auch mit einem neuen Mann an Bord bei der Elf von Trainer Jan Zimmermann. Antonis Aidonis, die Verpflichtung des Innenverteidigers gab der BVB am Freitag bekannt. Der ehemalige Stuttgarter war zuletzt für Aris Saloniki aktiv. In Dortmund unterschrieb der 22-Jährige zunächst bis zum Ende der Saison - er wechselt ablösefrei ins Ruhrgebiet.

Mit der Verpflichtung von Aidonis wurde auf die Verletztenmisere und die Abstellungen von Hendry Blank sowie Antonios Papadopoulos zu den Profis reagiert.

Seinen Vertrag in Griechenland hatten Aidonis und Aris im September vergangenen Jahres aufgehoben, seither war er vereinslos. Zimmermann erklärt: "Er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Und das nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich. Sein Spielaufbau ist wirklich gut, ebenso seine Technik. Durch seine Stationen beim VfB Stuttgart, Dynamo Dresden und in Griechenland hat er für sein junges Alter schon einige Erfahrungen gesammelt, die uns sicher helfen werden"

Und Preuß sagt über den Winterzugang: "Mit Antonis haben wir wieder einen Spieler mehr im Kader, der uns Flexibilität bringt. In der Defensive hatten wir zuletzt nur zwei Spieler, die für uns einsatzfähig waren.“

Der dreimalige U20-Nationalspieler kann bisher auf zwei Bundesliga- und elf Zweitliga-Partien zurückblicken.