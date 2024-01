Borussia Dortmund II muss seine erste Testspiel-Niederlage hinnehmen. Die Talente aus der U19 zeigen gegen Hansa Rostock aber gute Ansätze.

Die U23 von Borussia Dortmund befindet sich noch bis Mittwochabend im Trainingslager in Belek/Türkei. Nach den ersten Trainingseinheiten stand am Samstag das erste Testspiel für den Drittligisten an. Dort musste sich der BVB dem Zweitligisten Hansa Rostock mit 1:3 geschlagen geben.

Trainer Jan Zimmermann bot in seiner Startformation mit Danylo Krevsun, Charles Herrmann und Julian Rijkhoff gleich drei U19-Spieler auf. Für U17-Weltmeister Herrmann war die Partie allerdings schon vor der Pause wieder vorbei. "Eine Vorsichtsmaßnahme", hieß es vom Verein. Der 17-Jährige hatte bis dahin eine ansprechende Leistung gezeigt.

Für Hermann kam der BVB-Top-Torjäger der laufenden Saison, Julian Hettwer, ins Spiel. Der ehemalige Spieler des MSV Duisburg erzielte in der zweiten Halbzeit den einzigen Treffer für die Schwarz-Gelben zum 1:2. Hansa erzielte kurz vor Schluss das Tor zum 3:1. Borussia Dortmund hatte nach dem Seitenwechsel munter durchgetauscht.

"In der ersten Hälfte war es sogar sehr gut"

Die Niederlage wog bei Zimmermann allerdings nicht allzu schwer. "Das Ergebnis spielt zwar immer eine Rolle, und wir hätten gern auch ein positives Ergebnis geholt. Trotzdem fällt das Fazit gut aus. Alle Spieler kamen zum Einsatz, und wir haben ein gutes Spiel gemacht. In der ersten Hälfte war es sogar sehr gut. Wir haben keine Chance zugelassen und hatten die Gelegenheit, um selbst mit 1:0 in Führung zu gehen", sagte der BVB-II-Trainer gegenüber den Vereinsmedien.

In der Liga geht es für den BVB in der 3. Liga mit dem Nachholspiel gegen Preußen Münster weiter (13. Januar, 19 Uhr). "Es ist für uns gut zu sehen, wer auf welchem Stand ist. Wir sind auf einem guten Weg, die Jungs ziehen gut mit. Auch mit dem Verhalten nach dem Rückstand, als sie weitergemacht haben, bin ich sehr zufrieden", schloss Zimmermann sein Fazit ab.