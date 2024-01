3. Liga: Neuzugang für Bielefeld, Aue testet Stürmer, Sandhausen vor Transfercoup?

Die Transferaktivitäten der Drittligisten nehmen Fahrt auf. Es gibt Neuigkeiten von den Konkurrenten von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg.

Für Rot-Weiss Essen und den MSV Duisburg endet die Winterpause an diesem Mittwoch. Die beiden Revierklubs starten in die Vorbereitung auf die Restserie der 3. Liga. Mit Transferaktivitäten haben sie sich bislang zurückgehalten: Die Zebras nehmen mit Stürmer Daniel Ontuzans (zuletzt beim lettischen Meister FK RKS) lediglich einen Testspieler unter die Lupe, bei RWE ist noch gar nichts passiert.

Andere Drittligisten sind da schon weiter. Wie etwa Arminia Bielefeld: Mit Monju Thaddäus Momuluh präsentierte der DSC am Mittwoch den ersten Winter-Transfer.

Der 21-Jährige kommt von Hannover 96,wurde bis zum Ende der Saison vom Zweitligisten ausgeliehen. Dort kam er zuletzt überwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Vier Treffer und fünf Vorlagen lauten seine Empfehlung aus acht Regionalliga-Partien.

"Thaddäus ist mit seiner Spielweise und seiner Passung in unser Spielsystem schon länger in unserem Fokus", sagen Sportchef Michael Mutzel und Trainer Michel Kniat zur Verpflichtung. Momuluh soll das Offensivspiel des Tabellen-14. "mit seinem Tempo und seiner Qualität im Eins-gegen-Eins" verstärken.

Und womöglich schlägt bald ein weiterer Hannoveraner in der 3. Liga auf. So stellt sich Mamin Sanyang derzeit bei Erzgebirge Aue vor. Der 20 Jahre alten Rechtsaußen wird eine Woche lang am Training des FCE teilnehmen und könnte auch im Testspiel gegen Hertha BSC am kommenden Sonntag zum Einsatz kommen. Der Stürmer läuft ebenfalls für Hannovers U23 auf.

Derweil scheint der SV Sandhausen im Rennen um den Relegationsplatz, auf den auch RWE schielt, ernst zu machen. Zwei Neuzugänge stehen bereits seit längerer Zeit fest (Edvinas Girdvainis, Patrick Greil).

Und nun arbeitet der SVS offenbar an einem echten Coup, denn Terrence Boyd soll vor einem Wechsel an den Hardtwald stehen. Der erfahrene Stürmer steht beim 1. FC Kaiserslautern angeblich vor der Vertragsauflösung.

Wie Sport1 vermeldete, soll sich der 32-Jährige bereits mit Sandhausen über einen Wechsel einig sein - die Zustimmung von Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen steht dem Bericht zufolge allerdings noch aus.

Klar ist: Sollte der Transfer vollzogen werden, würde Sandhausen ein kräftiges Ausrufezeichen setzen. Der frühere US-Nationalspieler Boyd kommt auf 188 Einsätze in der 2. und 3. Liga und erzielte dabei 68 Treffer.