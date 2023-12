3. Liga: Eine Aufholjagd, eine Absage und der Aufstand der Kellerteams

Viel los in der 3. Liga. Eine Absage, eine Aufholjagd und im Keller wurde richtig gepunktet

Kurioser letzter Spieltag vor der Winterpause in der 3. Liga. Am Mittwoch sollten eigentlich fünf Partien über die Bühne gehen, am Ende waren es nur vier.

Denn das Spiel der U23 von Borussia Dortmund gegen Preußen Münster wurde abgesagt. Im Stadion wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Bis zu einer Identifizierung hätte es zu lange gebraucht, daher wurde die Begegnung verschoben. Am Ende gab es Entwarnung, es war kein gefährlicher Gegenstand. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

In den anderen vier Partien gab es beim 4:2 den ersehnten Heimdreier im Kellerduell für den MSV Duisburg, der gegen das Schlusslicht Freiburg II einen Traumstart hinlegte und nach zwölf Minuten bereits 2:0 führte. Das ließen sich die Zebras nicht mehr nehmen, die im Abstiegskampf wieder voll dabei sind. Trotzdem wurde es noch zwei Mal spannend, nachdem Freiburg auf 1:2 und 2:3 herankam.

Am Dienstag gab es bereits die große Aufholjagd von Rot-Weiss Essen, die gegen den Halleschen FC aus einem 0:2 ein 3:2 erzielen konnten. Ein Ergebnis, das dem MSV im Keller schmeckte, denn auch der HCD steckt unten fest.





Zwei andere Ergebnisse passten den Zebras nicht. Im Keller der Tabelle setzte der VfB Lübeck (2:1 beim SV Sandhausen) nämlich ein Ausrufezeichen. Und auch Waldhof Mannheim gewann sein Heimspiel gegen die selber nun im Abstiegskampf steckender Münchner Löwen. 1:0 gewann Mannheim gegen 1860 - daher hat der MSV weiter vier Zähler Abstand auf das rettende Ufer.

In den letzten beiden Mittwochspartien trennte sich der SC Verl 1:1 von Viktoria Köln und Dynamo Dresden behauptete seine Aufstiegsambitionen mit dem 1:0-Erfolg bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

An der Spitze liegt damit vor der Winterpause Jahn Regensburg zwölf Punkte vor dem Relegationsplatz und Dresden hat zehn Zähler Vorsprung vor dem SSV Ulm auf Rang drei.

Weiter geht es nach der Winterpause mit dem 21. Spieltag ab dem Freitag (19. Januar), wenn Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen das Spieljahr 2024 eröffnen.