Preußen Münster spielt nach dem Aufstieg eine solide Hinrunde. Yassine Bouchama absolvierte bislang 14 Drittliga-Partien.

Seit rund eineinhalb Jahren schnürt Yassine Bouchama die Schuhe für Preußen Münster. In dieser Zeit erlebte der gebürtige Essener einen märchenhaften Aufstieg. Als Neuzugang vom Regionalliga-Absteiger VfB Homberg verpflichtet, avancierte der Edeltechniker in seiner ersten Saison überraschend sofort zum Stammspieler und war in der Meistersaison der Adlerträger an 13 Treffern direkt beteiligt.

Mit seiner Spielübersicht und seinem starken Dribbling zog der 26-Jährige gemeinsam mit Dennis Grote und Nicolai Remberg die Fäden im Mittelfeld und erfüllte sich bei den Preußen mit dem Aufstieg den Traum vom Profifußball. In dieser Saison absolvierte Bouchama bislang 14 Drittliga-Partien und erzielte in Sandhausen auch sein erstes Profitor.

Aufgrund eines Nasenbeinbruchs und einer Gelbsperre wurde er zuletzt ausgebremst und musste häufiger zuschauen, trotzdem zeigt sich der Mittelfeldmann mit der bisherigen Saison zufrieden – und lobt die Mannschaft. "Wir wollen für einen guten Konterfußball stehen und verteidigen sehr gut. Das macht uns aus. Man darf auch nicht vergessen, dass wir ein Aufsteiger sind. Wir spielen eine gute Rolle und haben die letzten vier Partien nicht mehr verloren", erklärte Bouchama im Podcast von "podbolzer".

Der Essener Junge wirft natürlich auch stets einen Blick auf Rot-Weiss Essen. Nach 17 Partien liegt RWE fünf Punkte vor Münster. "Ich bin in Essen geboren. Das ist meine Heimatstadt und da fühle ich mich auch am wohlsten – um ehrlich zu sein. Klar, hat man früher auch geschaut, was der Stadtklub macht. Es war aber natürlich bis 2022 viel Regionalliga-Fußball dabei. Als Kind oder Teenager schaut man ja eher Bundesliga oder Champions League. Natürlich interessiere ich mich jetzt dafür, was Rot-Weiss Essen macht, aber aktuell spiele ich in Münster und bin glücklich", betonte der 26-Jährige.

Beim direkten Duell, welches RWE Ende August an einer fast ausverkauften Hafenstraße mit 1:0 für sich entschied, stand Bouchama in der Startelf. Mit Vinko Sapina ist ihm ein Gegenspieler besonders positiv im Gedächtnis geblieben: "Wo wir damals gegen RWE gespielt haben, muss ich wirklich sagen, dass Sapina ein super Spieler ist. Er ist der Dreh- und Angelpunkt von der Sechs. Ich habe in diesem Spiel von Anfang an gespielt. Wir haben uns da gute Duelle geliefert. Er ist auch privat ein super Kerl."

Bouchama weiter: "RWE spielt einen sehr, sehr guten Ball in dieser Saison. Es war klar, dass es nach den fünf Siegen mal ein, zwei Niederlagen gibt. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Man kann gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren."