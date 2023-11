MSV Duisburg: Jander mit erstem Scorerpunkt für U20, Testspieler wieder weg

Während Casper Jander vom MSV Duisburg mit der deutschen U20-Auswahl unterwegs war, stellte sich ein Testspieler in Meiderich vor. Er ist wieder abgereist.

Die Länderspielpause bot dem MSV Duisburg die Chance, kurz durchzuatmen und sich auf die verbleibenden sechs Drittliga-Partien in diesem Kalenderjahr einzuschwören. Der Startschuss für den letzten Block vor der Winterpause fällt am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (14 Uhr, RS-Liveticker).

Mit Caspar Jander war nur ein Spieler aus dem Profikader in den vergangenen Tagen auf Reisen. Der 20 Jahre alte Leistungsträger nahm zum dritten Mal in Serie an einem Lehrgang der U20-Nationalmannschaft teil - und feierte am Montagabend ein Erfolgserlebnis in persönlicher Hinsicht.

Zwar unterlag die DFB-Auswahl England im Regensburger Jahnstadion nach einem Last-Minute-Gegentreffer unglücklich mit 2:3. Doch zuvor war Jander sein erster Scorerpunkt im sechsten Einsatz für die deutschen Junioren gelungen: Er bereitete das Führungstor von Paul Wanner vor (8.). In der 80. Minute wurde der Mittelfeldmann ausgewechselt.

Beim 1:0-Sieg Deutschlands gegen Rumänien am vergangenen Freitag kam Jander 20 Minuten vor dem Ende in die Partie.

Am selben Tag sammelten Janders Duisburger Teamkollegen Selbstvertrauen mit einem Testspielsieg gegen Zweitligist VfL Osnabrück. Bei dem 2:1-Erfolg durfte sich mit Ridge Munsy ein Testspieler in der letzten halben Stunde präsentieren.

Die Meidericher hatten in der Länderspielpause ausgelotet, ob der vereinslose 34-Jährige die schwache Offensive des MSV (neun Tore nach 14 Spieltagen, Liga-Tiefstwert) verstärken könnte. Inzwischen ist klar: Dazu wird es nicht kommen. Der Stürmer aus der Schweiz, zuletzt bei Hansa Rostock unter Vertrag, ist wieder abgereist und wird nicht verpflichtet, wie die NRZ berichtet.

So ist vorerst das bestehende Personal gefordert, die Trendwende einzuleiten und den Traditionsklub näher an die Nichtabstiegsplätze heranzuführen.

Spätestens in der Winter-Transferperiode will der MSV aber tätig werden. "Wenn es machbar ist, dann wollen wir an der einen oder anderen Stellschrauben drehen", hatte Trainer Schommers Anfang des Monats angekündigt.