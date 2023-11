Rot-Weiss Essen befindet sich aktuell in der Länderspielpause. Ein Feldspieler absolvierte bislang alle Spielminuten in der 3. Liga.

Fünf Siege in Serie feierte Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Der Lohn: Platz drei. Auch in der Länderspielpause grüßt RWE somit vom Relegationsplatz. Beim 2:0-Erfolg über den SV Waldhof Mannheim am Sonntagnachmittag spielte Cheftrainer Christoph Dabrowski zum vierten Mal hintereinander mit der gleichen Startelf.

So bildeten José-Enrique Ríos Alonso, dem in diesem Duell seine erste Vorlage in dieser Saison gelang, und Felix Götze erneut die Innenverteidigung der Essener. Ríos Alonso ist im RWE-Kader sowieso der Dauerbrenner von allen Feldspielern.

Der 23-Jährige verpasste in der 3. Liga nicht eine einzige Spielminute und stand in allen 15 Partien von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Nur Torwart Jakob Golz kann ebenfalls 1350 Minuten vorweisen, als Feldspieler ist diese Statistik aber nochmal ein Stück weit besonderer.

Selbst im Niederrheinpokal-Achtelfinale beim SV Straelen (4:0), als Dabrowski neun Stammkräfte schonte, stand der Innenverteidiger in der Startelf. Er ist ligaweit nur einer von fünf Feldspielern, die bislang in allen Spielen durchspielten. Die anderen Akteure sind Mael Corboz und Torge Paetow vom SC Verl sowie Konrad Faber (SSV Jahn Regensburg) und Max Geschwill (SV Sandhausen).

Dauerbrenner – diese Akteure haben bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga die meisten Einsatzminuten (nur Feldspieler): 1. José-Enrique Ríos Alonso (1350 von 1350 Minuten) 2. Vinko Sapina (1243 von 1350 Minuten) 3. Torben Müsel (1219 von 1350 Minuten) 4. Lucas Brumme (1149 von 1350 Minuten) 5. Marvin Obuz (1114 von 1350 Minuten) Auf den Plätzen sechs und sieben folgen Cedric Harenbrock (1080 von 1350 Minuten) und Isaiah Young (1063 von 1350 Minuten)

Das zeigt, wie wichtig Ríos Alonso für Rot-Weiss Essen und Chefcoach Dabrowski ist. Der gebürtige Stuttgarter spielte in dieser Saison schon in der Innenverteidigung an der Seite von Felix Bastians (mittlerweile freigestellt und Vertrag aufgelöst), Mustafa Kourouma und Felix Götze. Aktuell sind sowohl Ríos Alonso als auch Götze aus dem Abwehrzentrum nicht wegzudenken. Beide Verteidiger ergänzen sich mit ihrer Spielweise gut.

Neben dem 23-jährigen Deutsch-Spanier wurden auch fünf weitere Feldspieler von RWE jeweils in den 15 Liga-Partien eingesetzt: Cedric Harenbrock, Lucas Brumme, Torben Müsel, Marvin Obuz und Ron Berlinski.