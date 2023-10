3. Liga: Unterhaching muss gegen MSV Duisburg auf Stammspieler verzichten

Die SpVgg Unterhaching gastiert am Samstag beim MSV Duisburg. Ein Stammspieler wird dem Aufsteiger fehlen.

Für die SpVgg Unterhaching gehen die NRW-Wochen in der 3. Liga am Samstag weiter. Drei Tage nach dem 4:0-Heimsieg über Rot-Weiss Essen gastiert der Aufsteiger beim MSV Duisburg (14 Uhr, RS-Liveticker). In den Partien zuvor trafen die Bayern bereits auf Arminia Bielefeld (1:2) und Borussia Dortmund II (2:2).

Einer, der in den drei Duellen mit West-Teams und überhaupt in jedem Saisonspiel der Hachinger auf dem Rasen stand, wird gegen den MSV allerdings fehlen: Sebastian Maier. Der Grund für den Ausfall des Mittelfeldmanns ist ein simpler. Er holte sich gegen RWE seine fünfte Gelbe Karte ab und muss nun die fällige Sperre absitzen.

Das Zustandekommen der Verwarnung dürfte seinem Trainer Marc Unterberger wohl nicht gefallen haben. Maier ließ sich bei seiner Auswechslung in der Schlussphase aufreizend viel Zeit und sah dafür Gelb. Die Spielvereinigung führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0.

Überhaupt ist Unterhaching in dieser Spielzeit sehr gelblastig unterwegs. 32 Verwarnungen sprachen die Unparteiischen bereits gegen das Unterberger-Team aus. Das ist der Höchstwert der 3. Liga. Einen Platzverweis mussten sie allerdings noch nicht hinnehmen.

Durch den Ausfall von Maier müssen die Hachinger ihr Mittelfeld umbauen. Der 30-Jährige, der von 2018 bis Anfang 2021 beim VfL Bochum unter Vertrag stand, stand an sieben von neun Spieltagen in der Startelf und steuerte zwei Vorlagen bei.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga-Bayern und dem Sieg in den Aufstiegsspielen gegen Energie Cottbus haben sich Maier und sein Team gut in der 3. Liga akklimatisiert. Der Sieg gegen RWE war der dritte in dieser Saison, zudem hat Unterhaching erst eine Niederlage kassiert. Das ergibt den siebten Tabellenplatz - mit zehn Punkten Vorsprung auf das Schlusslicht MSV.