RWE: Wieder nix vergoldet - Essen geht in Unterhaching unter

Rot-Weiss Essen musste am neunten Spieltag der 3. Liga zur SpVgg Unterhaching reisen. Die Reise lohnte sich beim 0:4 (0:2) nicht.

Rot-Weiss Essen wollte in der 3. Liga den 3:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden bei der SpVgg Unterhaching vergolden. Das Unterfangen ging am Mittwochabend komplett schief, obwohl der Klub alles für eine angenehme Anfahrt ermöglichte und es per Flieger nach München ging.

Beim 0:4 (0:2) half das nicht, RWE war erneut unterlegen in der Fremde, die Leistung erinnerte zu großen Teilen an die Niederlage beim letzten Spiel in der Fremde, dem 1:2 beim SSV Ulm 1846.

Vor dem Spiel gab es bei RWE zwei Änderungen in der Startelf. Coach Christoph Dabrowski brachte für Andreas Wiegel und Lucas Brumme für Eric Voufack und Sascha Voelcke. Isaiah Young stand wieder im Kader, Björn Rother fiel mit einer Wadenverletzung aus.

Die beiden Wechsel taten dem Spiel nicht gut, wobei die wenigsten Akteure der Essener zu ihrer Form fanden. Vor allem die Offensive fand in den ersten 45 Minuten kaum statt. Einzig Marvin Obuz hatte eine dicke Möglichkeit, doch er schoss nach Vorlage von Voufack in die Arme von René Vollath.

So spielten Unterhaching und Rot-Weiss Essen Unterhaching: Vollath - Obermeier, Ortel, Schifferl, - Skarlatidis (70. Krattenmacher), Westermeier (70. Stiefler), Waidner, Keller (84. Schmid) - Maier (84. Welzmüller) - Fetsch (90. Lamby), Hobsch RWE: Golz - Rios Alonso, Götze (46. Young), Bastians - Voufack (64. Wiegel), Sapina, Harenbrock (71. Vonic), Voelcke (46. Brumme) - Obuz, Berlinski (64. Doumbouya), Müsel, Tore: 1:0 Fetsch (28.). 2:0 Fetsch (45.), 3:0 Fetsch (57.), 4:0 Fetsch (89.) Schiedsrichter: Felix Prigan

Zu dem Zeitpunkt hätte es aber schon 1:0 für den Gastgeber stehen müssen, doch Felix Götze und Jakob Golz verhinderten zusammen eine Viererchance von Unterhaching.

Trotzdem klingelte es noch zwei Mal im Kasten von RWE. Beide Male war es Mathias Fetsch, der per Kopf traf. Erst nach einer Ecke, dann in der Nachspielzeit von Durchgang eins nach einem langen Ball. Beide Male stand die Essener Defensive viel zu weit weg vom Angreifer.

Mit der Bürde des 0:2 ging es in die zweiten 45 Minuten. Dabrowski wechselte zwei Mal, brachte Young und Brumme, die sorgten sofort für Schwung. Wie in Ulm, nach dem 0:2 wachte RWE auf. Doch nach 57 Minuten war schon alles vorbei.

Brumme verlor den Ball als letzter Mann an Sebastian Maier, der bediente Fetsch, der ins leere Tor traf - sein dritter Treffer in der Partie und der bedeutete auch die Entscheidung. RWE gab sich zwar weiter nicht auf, kam auch zu Gelegenheiten, aber die wurden teils kläglich vergeben, wie zum Beispiel von Leonardo Vonic, der frei vor Vollath scheiterte.

Besser machte es wer? Natürlich Fetsch, der in der 89. Minute zum vierten Mal traf - das 4:0 war dann der Endstand. Nach der Niederlage rutschte RWE auf den 13. Platz ab. Weiter geht es für die Essener am Samstag (7. Oktober, 14 Uhr) gegen den SC Verl, Unterhaching spielt zeitgleich beim MSV Duisburg.