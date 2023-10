3. Liga: Unterhaching holt vor RWE-Spiel 0:2 auf, BVB II auf Rang zwei

Die U23 von Borussia Dortmund hat gegen die SpVgg Unterhaching ein 2:0 verspielt, klettert aber trotzdem auf den zweiten Platz.

In der 3. Liga wäre die U23 von Borussia Dortmundfast das Team der Stunde geworden. Doch beim 2:2 gegen die SpVgg Unterhaching verpasste die Elf den vierten Sieg in Serie. Trotzdem springt die Mannschaft auf Platz zwei und erinnert in dieser Spielzeit an die U23 des SC Freiburg in der letzten Saison, die für viel Furore sorgen konnte.

Bei der Partie des BVB gegen Unterhaching war am Sonntag ordentlich Musik drin. Bereits vor der Pause fielen drei Tore. Nach den Treffern vom ehemaligen Duisburger Julian Hettwer und Paul-Philipp Besong sah die U23 von Borussia Dortmund früh wie der sichere Sieger aus.

Doch Mathias Fetsch brachte den Aufsteiger noch vor der Pause ran. Damit war auch nach dem Wechsel für Spannung gesorgt. Und die Begegnung blieb attraktiv, beide Teams wollten mehr, Chancen gab es auf beiden Seiten.

Feldüberlegen war im Laufe der Zeit Unterhaching, beim Aufsteiger kam vor allem Fetsch immer wieder zum Abschluss. Auch Simon Skarlatidis hatte seine Gelegenheit, in der Schlussphase kam der BVB kaum noch zu Entfaltung. Der Lohn für die Bemühungen der Unterhachinger.

Der Ausgleich zum 2:2 nach 87 Minuten. Torjäger Patrick Hobsch stand kurz vor dem Tor richtig und traf in die rechte Ecke. Ein am Ende verdienter Ausgleich für die Bayern.

Weiter geht es für Unterhaching am Mittwoch (19 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen. Der BVB hat sein Spiel des 9. Spieltags gegen den MSV schon ausgetragen (1:0).

So spielten der BVB II und Unterhaching

Dortmund: Lotka - Göbel, Papadopoulos, Blank, Bueno - Pfanne, Azhil (59. Roggow), Pohlmann (65. Michel) - Hettwer (65. Bamba), Besong (83. Elongo-Yombo), Butler (83.Tattermusch) - Trainer: Zimmermann

Unterhaching: Vollath - Ortel (76. Keller), Schifferl, Welzmüller (85. Obermeier), Waidner (84. Schmid) - Maier (76. Westermeier), Stiefler, Skarlatidis, Krattenmacher - Fetsch, Hobsch - Trainer: Unterberger

Tore: 1:0 Hettwer (5.), 2:0 Besong (33.), 2:1 Fetsch (36.), 2:2 Hobsch (87.)

Schiedsrichter: Nico Fuchs (Bergisch Gladbach)