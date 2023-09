MSV Duisburg: Vural muss zum Start auf fünf Spieler verzichten

Der MSV Duisburg steht in der 3. Liga vor einer Englischen Woche. Insgesamt fünf Zebras sind aktuell nicht fit.

Mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln startet Engin Vural in seine Zeit als Cheftrainer des MSV Duisburg. Der etatmäßige U19-Trainer übernahm von Torsten Ziegner, den der in eine 2:3-Heimniederlage gegen den SC Verl am vergangenen Freitag gipfelnde Fehlstart in die Saison bekanntlich den Job kostete.

Wie lange Vural bei den Drittliga-Profis das Sagen hat, ließ der Verein zunächst offen. Gut möglich, dass sich bei einer positiven Entwicklung unter dem 38-Jährigen die Interims- in eine Dauerlösung umwandeln könnte.

Dafür dürfte wohl eine deutliche Verbesserung im Gastspiel in Köln am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) notwendig sein. Ein Quintett kann Vural jedoch nicht dabei helfen, seine Chancen auf eine Festanstellung im Lizenzteam zu erhöhen.

Neben den Langzeitverletzten Thomas Pledl und Niklas Kölle muss der MSV weiterhin auf Kolja Pusch verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler hat seine Adduktorenprobleme noch nicht überwunden. Er fehlte bereits an den vergangenen beiden Spieltagen und arbeitet laut einer Klubmitteilung derzeit individuell. Ein Einstieg ins Mannschaftstraining in dieser Woche komme noch zu früh, heißt es.

Zudem wird Alexander Esswein erstmals in dieser Spielzeit nicht zur Startelf der Duisburger gehören. Der Routinier wurde operiert, nachdem er sich im Testspiel gegen Mainz 05 vor eineinhalb Wochen den Daumen gebrochen hatte. Trotzdem spielte er gegen Verl. Jetzt erfolgte der Eingriff, um eine "dauerhafte Fehlstellung zu vermeiden".

Der MSV rechnet damit, dass der 33 Jahre alte Neuzugang neben dem Viktoria-Spiel auch die folgende Englische Woche verpasst: also die weiteren NRW-Duelle mit der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund (Mittwoch, 27. September) und Preußen Münster (Samstag, 30. September).

In den nächsten drei Wochen fällt zudem Ersatztorhüter Dennis Smarsch aus. Er pausiert vorsorglich aufgrund von Schmerzen in der Patellasehne.