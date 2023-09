MSV Duisburg: Trainersuche vorerst beendet - Das ist der Nachfolger von Torsten Ziegner

Der MSV Duisburg hat wenige Tage nach dem Aus von Trainer Torsten Ziegner dessen Nachfolger präsentiert.

Wenige Tage nach der Beurlaubung von Torsten Ziegner gab der MSV Duisburg eine vorläufige Trainerlösung bekannt. Im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am Samstag, 23. September 2023 (14 Uhr), werden die Zebras von Engin Vural gecoacht.

Der Fußballlehrer, seit sieben Jahren U19-Trainer der Duisburger, nimmt am Montag, 18. September, die Arbeit mit dem Drittliga-Team gemeinsam mit dem bisherigen Trainerstab auf. Ergänzt wird der Trainerstab ab Dienstag um MSV-Legende Branimir Bajic.

"Engin hat sich sofort bereit erklärt, zu unterstützen und den MSV in dieser Situation auf die wichtigen Begegnung in Köln vorzubereiten. Wir haben uns darauf verständigt, jetzt nicht über Laufzeiten zu sprechen, sondern kurzfristig den Erfolg zurück holen zu wollen", heißt es in einer Stellungnahme auf der MSV-Homepage.

Der erfolgreiche U19-Trainer hat sich die Aufgabe bei den Profis durch seine Konstanz in der U19-Bundesliga hart erarbeitet. Vural kennt bereits einige Spieler des Teams und ist für seinen vertrauensvollen Umgang und sein vorbildliches Engagement bekannt.

Der 38-Jährige ist seit 2010 im Nachwuchsleistungszentrum der Zebras tätig, hat im Leistungsbereich von 2014 bis 2016 die U17 des MSV in der Bundesliga gecoacht und zeichnet seither für die ebenfalls in der Bundesliga spielende U19 verantwortlich.

Bajic, der Vural unterstützen wird, hat 2018 seine aktive Laufbahn beendet. Für keinen anderen Verein spielte er so oft wie für die Meidericher. Für den MSV kommt der gebürtige Bosnier auf satte 228 Begegnungen, in denen er 22 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete.

Der MSV Duisburg liegt nach sechs Spielen - kein Sieg, drei Remis, drei Niederlagen - auf dem letzten Tabellenplatz in der 3. Liga. Nun geht es mit dem neuen Trainer-Duo Vural/Bajic zum FC Viktoria Köln. Bleibt abzuwarten, ob den Beiden die Wende gelingt und sie vielleicht sogar zur festen Trainerlösung werden.