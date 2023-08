MSV Duisburg: Wiedersehen nach vier Jahren mit heimschwachen Regensburgern

Der MSV Duisburg gastiert am Sonntag (16.30 Uhr, RS-Liveticker) bei Jahn Regensburg. Die Bayern sind noch ungeschlagen - aber auch ohne Heimsieg.

Der MSV Duisburg peilt in dieser Saison eine Platzierungen in der oberen Tabellenhälfte an. Zunächst müssen die Meidericher aber zusehen, nicht in die Krise zu rutschen. Zwar verloren sie nur eines der ersten vier Spiele, warten aber auch noch auf den ersten Sieg - nur der SC Freiburg II teilt dieses Schicksal mit Duisburg.

Womöglich klappt es ja am kommenden Sonntag im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg (16.30 Uhr, RS-Liveticker). Es ist das erste Pflichtspiel beider Teams seit mehr als vier Jahren. Damals standen sie sich noch in der 2. Bundesliga gegenüber. Der MSV nahm ein 1:1 aus Regensburg mit und stieg am Saisonende ab.

Am Ende der Vorsaison mussten der Jahn ebenfalls den Gang in die 3. Liga antreten. Nach einem großen Umbruch ist die Mannschaft des neuen Trainers Joe Enochs bisher ungeschlagen. Doch wie bei den Duisburgern trügt auch diese Statistik ein wenig. Denn die Regensburger haben eben auch erst ein Spiel gewonnen.

Zuletzt trennten sie sich mit 1:1 von Arminia Bielefeld. Ein "leistungsgerechtes" Unentschieden, wie Stürmer Elias Huth danach gegenüber Vereinsmedien meinte. "Wir hätten natürlich gerne gewonnen und peilen jetzt einen Heimdreier gegen Duisburg an."

Nur: Vor allem im eigenen Stadion lief es zuletzt nicht erfolgreich für den SSV. In dieser Spielzeit gab es Remis gegen SpVgg Unterhaching (1:1) und Borussia Dortmund II (0:0). Saisonübergreifend liegt der letzte Heimsieg sogar schon rund fünf Monate und sechs Partien zurück (gegen SC Paderborn im März).

Die meisten Spieler, die damals auf dem Platz standen, sind inzwischen nicht mehr da. Auch Angreifer Huth ist neu in Regensburg. Er kam aus Aue, stand zuvor auch beim 1. FC Kaiserslautern, Halleschen FC und FSV Zwickau unter Vertrag und spielte gegen die Zebras.

"Man kennt Duisburg ja schon aus den vergangenen Jahren", sagt der 26-Jährige über den kommenden Gegner. "Sie sind sehr körperlich, sehr erfahren, haben in dieser Transferperiode viel Erfahrung nachgelegt." Vor allem aber warten sie noch auf den ersten Saisonsieg - und Regensburg möchte mal wieder vor den Heimfans jubeln.