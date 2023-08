Drittligist Preußen Münster kassierte bei Rot-Weiss Essen eine späte 0:1-Niederlage. Yassine Bouchama stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz.

Als der SV Straelen im Mai 2021 einen Überraschungserfolg im Niederrheinpokal-Halbfinale bei Rot-Weiss Essen (6:4 nach Elfmeterschießen) feierte, gehörte Yassine Bouchama zu den besten Spielern auf dem Platz und steuerte eine Vorlage und einen Treffer (im Elfmeterschießen) zu diesem Sieg bei.

Am 27. August 2023 kehrte Bouchama, der in der Jugend beim FC Kray ausgebildet wurde, an die Essener Hafenstraße zurück – als Spieler des Drittligisten Preußen Münster. Der 26-Jährige hatte sich innerhalb der letzten vier Jahre von der Landesliga bis in die 3. Liga hochgearbeitet.

Beim Derby in Essen stand Bouchama vor 18.677 Zuschauern in der Startelf und machte ein starkes Spiel. Münsters Nummer fünf war sehr präsent, laufstark und leitete fast jeden Angriff mit ein. Zweimal kam er sogar aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, fand jedoch in RWE-Keeper Jakob Golz seinen Meister. Bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute gehörte Bouchama definitiv zu den besten Preußen-Feldspielern auf dem Platz und rechtfertigte die zweite Startelfnominierung in Folge.

Die bittere Last-Minute-Niederlage (0:1) musste der gebürtige Essener dann von draußen mit ansehen. Durch den Treffer von Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit verließ Münster, nach einem packenden Westschlager, den Platz doch noch als Verlierer.

Nach dem Abpfiff sprach Bouchama mit RevierSport über die Rückkehr in seine Heimatstadt: "Es war ein ausgeglichenes Spiel und ein offener Schlagabtausch. Auf beiden Seiten gab es in der gesamten Partie gute Chancen. Die Stimmung von beiden Fanlagern war wirklich sehr gut. Dafür spielen wir Fußball. Ich denke, dass ein Punkt für uns verdient gewesen wäre. Wir sind natürlich enttäuscht, aber wir werden die Niederlage aufarbeiten und weiter Gas geben."

Für Preußen Münster und Bouchama geht es am kommenden Samstag (02. September, 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim weiter. In den ersten beiden Drittliga-Heimspielen holten die Adlerträger vier Punkte. Diese Serie soll – wenn es nach dem Aufsteiger geht – natürlich ausgebaut werden.