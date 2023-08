Preußen Münster: Hildmann über Pleite in Essen - "Sehr unglücklich verloren"

Preußen Münster hat das NRW-Duell bei Rot-Weiss Essen nach einem späten Gegentor verloren. Die Entstehung ärgerte Trainer Sascha Hildmann.

Der Punktgewinn im West-Schlager bei Rot-Weiss Essen war für Preußen Münster bereits zum Greifen nah. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit traf Thomas Eisfeld für RWE und versetzte den Adlerträgern einen bitteren Nackenschlag.

"Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, nur leider mit einem falschen Ausgang. Wir haben sehr unglücklich verloren", bilanzierte Trainer Sascha Hildmann anschließend bei Magenta Sport.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es echt ein gutes Spiel war. Gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Chancen, die nicht reingegangen sind." Ein Lob richtete der SCP-Trainer an den Essener Torhüter Jakob Golz, der seine glänzende Form am Sonntagabend abermals unter Beweis stellte. "Er hat sie am Leben gehalten."

Allerdings kamen auch die Rot-Weissen zu guten Gelegenheiten. "Es war ein Schlagabtausch, das Visier wurde hochgeklappt, es war teilweise ein Fehlerspiel." Nach Ballgewinnen habe sein Team teils zu ungenau gespielt, "dadurch haben wir Essen wieder in ihr Umschaltspiel gebracht."





Laut Hildmann mitschuldig daran: Der Rasen an der Hafenstraße, der sich weiterhin in einem desaströsen Zustand befindet. "Der Platz spielt bei vielen Ungenauigkeiten eine Rolle."

Kritik übte Hildmann auch am Zustandekommen des Gegentreffers. Denn eigentlich war Münsters Sebastian Mrowca früh genug am Ball und hätte gegen den heranstürmenden Cedric Harenbrock klären können. Doch der Defensivspieler vertändelte die Kugel. "Das ist ein Fehler, der einfach nicht passieren darf", ärgerte sich Hildmann.

Dennoch zog der 51-Jährige auch Zuversicht aus dem Auftritt seines Teams. "Wenn wir so weiterspielen, dann werden wir Spiele gewinnen, deshalb wollen wir darauf aufbauen."

Und dann wieder zu einem besseren Ergebnis kommen. Weiter geht es für die Preußen, die nach vier Spieltagen bei vier Punkten stehen, am kommenden Samstag (2. September, 14 Uhr, RS-Liveticker) mit einem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim.