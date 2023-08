3. Liga: Umfrage - so sehen die Fans die Abschlusstabelle

Es geht wieder los. Am Freitag startet die 3. Liga. Bundesliga-Barometer wollte von seinen Usern wissen, wie die Tabelle am Ende der Saison aussehen wird.

Die Pause ist rum, nach der 2. Bundesliga startet am Freitag (19 Uhr) auch die 3. Liga mit der Partie des Halleschen FC gegen Rot-Weiss Essen.

Und wenn eines die 3. Liga in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, dann die Dichte. Bis wenige Wochen vor Saisonende waren gefühlt noch neun Teams im Aufstiegsrennen, der Rest kämpfte gegen den Abstieg.

Unser Partner Bundesliga-Barometer wollte in seinen Umfragen zum Start der 3. Liga wissen, wie die Abschlusstabelle aussieht und welche Trainer am gefährdetsten sind, wenn es um die erste Entlassung geht.

Über 5600 Befragte haben teilgenommen, liegen sie richtig, dann werden es drei der vier Aufsteiger schwer haben und oben richten es die Zweitliga-Absteiger wieder. Nur Münster würde nach dem Aufstieg den Klassenerhalt schaffen. RWE landet demnach auf Rang 15, der MSV auf Platz zwölf, was in Meiderich niemanden zufriedenstellen würde. Und Halle würde es erwischen, den Dino der 3. Liga. Seit 2012 ist man durchgängig dabei. Erwischt es den Klub in der 12. Saison in Liga drei?

Wie wird die Abschlusstabelle der 3. Liga in der Saison 2023/2024 aussehen? 1. Arminia Bielefeld

2. SSV Jahn Regensburg

3. SV Sandhausen

4. Dynamo Dresden

5. 1. FC Saarbrücken

6. SC Freiburg II

7. Waldhof Mannheim

8. 1860 München

9. Viktoria Köln

10. FC Ingolstadt 04

11. SC Verl

12. MSV Duisburg

13. Borussia Dortmund II

14. Erzgebirge Aue

15. Rot-Weiss Essen

16. Preußen Münster

17. Hallescher FC

18. SSV Ulm

19. SpVgg Unterhaching

20. VfB Lübeck Bei welchen Vereinen der 3. Liga werden die ersten Trainerwechsel der Saison 2023/2024 stattfinden (Mehrfachnennungen möglich) 1 Arminia Bielefeld 41,0%

2 Erzgebirge Aue 33,3%

3 1860 München 20,5%