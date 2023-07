RWE: Das ist der neue Hauptsponsor

Rot-Weiss Essen hat einen neuen Hauptsponsor. Eine Essener Lösung wurde präsentiert.

Rot-Weiss Essen hat einen neuen Hauptsponsor gefunden. Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Harfid im Dezember 2022 sprang kurzfristig die "Deutsche Saatgut GmbH" bis zum Ende der letzten Saison ein.

Die "Deutsche Saatgut" wich nun von der Brust und wird RWE trotzdem weiter als Partner begleiten. Das Unternehmen wird Premium-Partner. Auf der Brust wird ab sofort ifm electronic stehen.

Das Essener Unternehmen wird Haupt-, Trikot- und Ärmelsponsor - die Vereinbarung läuft zunächst ein Jahr.

Seit 2016 ist ifm bereits Partner von Rot-Weiss Essen. Vom zweithöchsten Level „Premium-Partner“ wurde ifm im Sommer 2020 zum Ärmelsponsor. Die Umbenennung des RWE-Stadions in „Stadion an der Hafenstraße“ unterstützt ifm als Top-Stadionpate. Auch den Juniorenmannschaften sowie den Essener Chancen steht das global agierende Familienunternehmen als Kooperationspartner zur Seite. Jetzt ist ifm neuer Haupt- und Trikotpartner – in der 3. Liga wie im DFB-Pokal.

„Starkes Signal in die Stadtgemeinschaft!“

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen sagt: „Ich bin sehr froh, wie sich die Partnerschaft zwischen ifm und RWE entwickelt hat. Seit Jahren pflegen wir einen hervorragenden Austausch, der im Hauptsponsoring jetzt einen neuen Höhepunkt findet! Wir wissen zu schätzen, wie stark sich ifm mit Rot-Weiss identifiziert – das beweist nicht zuletzt der lange und facettenreiche gemeinsame Weg. Ich empfinde das noch einmal deutlich aufgewertete Engagement zur neuen Saison zudem als ganz starkes Signal in die Stadtgemeinschaft. Das ist eine echte ‚Essener Lösung‘ zweier fest in der Stadt verwurzelter Traditionsmarken.“

ifm bleibt dabei auf dem Trikot-Ärmel vertreten und sichert zusätzliche Unterstützung als Haupt- und Trikotpartner zu. Uhlig: „Die Intensivität, mit der ifm uns unterstützt, ist ein weiterer Beweis für die Identifikation mit Mannschaft, Fans, Geschichte sowie mit der Zukunfts-Perspektive von Rot-Weiss Essen!“

Was Michael Marhofer, Vorstandvorsitzender der ifm-Unternehmensgruppe, bestätigt. Der RWE-Fan erklärt: „Ich bin in Essen großgeworden und weiß darum um die enorme Bedeutung von Rot-Weiss Essen in der Stadtgemeinschaft. Mit Marcus Uhlig und seinem Team arbeiten wir gut zusammen: In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam große Ziele erreicht – auf wie neben dem Platz. Jetzt möchten wir die Entwicklung von RWE in diesem wichtigen zweiten Drittliga-Jahr maßgeblich unterstützen und Teil des Vorhabens sein, Rot-Weiss weiter auf der nationalen Fußballbühne zu etablieren."

Das neue Heimtrikot: Eine Stadt, zwei Farben!

Nach der Präsentation des neuen Hauptsponsors lüftete RWE auch das Geheimnis, wie die neuen Trikots aussehen (siehe Foto). Erhältlich sein wird das Heimtrikot vermutlich ab Anfang August.