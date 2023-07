Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat in einem Testspiel den 1. FC Bocholt mit 3:1 (0:0) geschlagen. Für die Zebras war es der erste Härtetest.

Drittes Testspiel, dritter Sieg für den MSV Duisburg. Nach Kantersiegen gegen zwei Kreisligisten, war dies jedoch der erste richtige Härtetest der Sommervorbereitung für die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner. Wobei zu erwähnen sei, dass der Gegner 1. FC Bocholt noch das 2:2-Remis gegen den FC Schalke 04 vom Vortag in den Knochen hatte.

Die Zebras waren erwartungsgemäß von Beginn an das aktivere Team. Das traf insbesondere auf Pascal Köpke zu, der in der Anfangsviertelstunde erst knapp verpasste (8.), dann Lucas Fox zu zwei Paraden zwang (12., 13.). Auch Julian Hettwer war zu ungenau, sodass die spielerische Dominanz des MSV gegen lauernde Hausherren in der ersten Halbzeit zu keinen zählbaren Ertrag führte.

Beide Trainer wechselten in der Pause kräftig durch, die Teams mussten sich finden. Die Duisburger blieben zwar spielbestimmend, allerdings nicht mit der Dominanz des ersten Durchgangs. Prompt folgte der Rückstand. Nach einem Freistoß sprang der Ball Rolf Feltscher an die Hand, Malek Fakhro verwandelte den fälligen Elfmeter (65.).

1. FC Bocholt: Fox (46. Reck), Beckert (47. Lorch), Windmüller, Mayer - Akritidis (47. Campman), Stojanovic, Holldack (47. Reincke), Klann, Schmidt (47. Shubin), Mesic (80. Heveling) - Atmaca (47. Barak) Fox (46. Reck), Beckert (47. Lorch), Windmüller, Mayer - Akritidis (47. Campman), Stojanovic, Holldack (47. Reincke), Klann, Schmidt (47. Shubin), Mesic (80. Heveling) - Atmaca (47. Barak) MSV Duisburg: Smarsch - Fleckstein (48. Senger), Kölle (49. Mogultay), Bitter (49. Feltscher) - Stierlin (48. Michelbrink), Pusch (49. Pledl), Jander (48. Bakalorz), Castaneda - Hettwer (51. Anhari), Ekene, Köpke (51. König) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) Tore: 1:0 Fakhro (65., HE), 1:1 Feltscher (68.), 1:2 Bakalorz (72.), 1:3 Anhari (90.) Zuschauer: 900

Nur drei Minuten und eine verbale Auseinandersetzen einiger Spieler nach einem harten Foul der Bocholter später, folgte die Antwort. Feltscher korrigierte seinen Fehler und traf nach einem ruhenden Ball zum 1:1-Ausgleich (68.). Kurz darauf köpfte Marvin Bakalorz nach einer Ecke sogar zum 2:1 ein (73.).

Der 1. FC Bocholt, der sich stark verkaufte, bemühte sich in der Schlussphase noch einmal um den Ausgleich. Doch beiden Teams waren die schweren Beine nun anzumerken. Beim MSV etwas weniger, denn Hamza Anhari sorgte in der 90. Minute noch für den 3:1-Endstand.