3. Liga: RWE, 2. Liga oder Ausland? 1,90-Meter-Stürmer hat einige Anfragen vorliegen

Rot-Weiss Essen ist aktuell noch auf der Suche nach drei Spielern. Sechs Zugänge sind schon da. Ein Stürmer wird nach Moussa Doumbouya auch noch gesucht.

Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig), Ole Springer (SV Werder Bremen II) und Ekin Celebi (Hannover 96): So heißen die bisherigen sechs Zugänge von Rot-Weiss Essen.

Gesucht wird noch eine Flügelzange - rechts und links - sowie ein weiterer Stürmer, der die passende Ergänzung zu den laufstarken und leidenschaftlichen Malochern Ron Berlinski sowie Doumbouya sein könnte.

Laut den Kollegen der WAZ - hier geht es zum Bericht - soll auch Jesaja Herrmann einer der Kandidaten sein. Wie gehabt: RWE hält sich bei den Personalgerüchten weiter bedeckt und lässt diese unkommentiert.

Fakt ist: Der 23-jährige Angreifer ist auf jeden Fall ein gefragter Mann auf dem Markt. Denn der Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Charles Akonnor (121 Bundesligaspiele und 198 Begegnungen in der 1. und 2. Bundesliga für Wolfsburg, Fortuna Köln und Unterhaching, Anm. d. Red.) steht zwar noch bis zum Sommer 2024 beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk unter Vertrag, hat aber nach RevierSport-Informationen reges Interesse von mehreren Drittligisten, einem Zweitliga-Klub sowie bei Klubs aus Dänemark und den Niederlanden geweckt.

Ob er beim belgischen Erstligisten, der ihn in der vergangenen Saison zu NAC Breda (31 Einsätze, vier Tore) in die Niederlande ausgeliehen hatte, bleiben wird oder doch wechselt, ist zu diesem Zeitpunkt offen.

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler - Herrmann durchlief alle DFB-Teams von der U15 bis U19 - gilt als sehr schnell und torgefährlich. Das unterstrich er allen voran in seinen Junioren-Jahren als er in 25 U17-Bundesliagspielen 21 Buden markierte und in der U19 in 43 Begegnungen ebenfalls 21 Treffer für die Nachwuchsmannschaften des VfL Wolfsburg -Herrmann besaß bei den Niedersachsen auch einen Profivertrag - schoss.