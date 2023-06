MSV Duisburg: Pledl - "Mit Kampfansagen Mitte Juni ist noch keiner gut gefahren"

Der MSV Duisburg hat bisher zwei Zugänge vorgestellt. Für das zweite neue Zebra war nach einem Telefonat mit dem Trainer schnell klar, dass er nach Meiderich wechseln wird.

Der MSV Duisburg hat nach Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies) Mitte Juni mit Thomas Pledl den zweiten Zugang für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Der 29-Jährige schnürte zuletzt für den SV Waldhof Mannheim die Stiefel. Für den Meidericher Spielverein stürmt Pledl nun bis 2025. In Zebrastreifen wird der Flügelspieler mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Im Dress der SpVgg Greuther Fürth, des FC Ingolstadt, des SV Sandhausen und von Fortuna Düsseldorf sammelte der Rechtsfuß zwölf Bundesliga- und 170 Zweitliga-Einsätze. Hinzu kommen 19 Matches in der 3. Liga für Mannheim.

RevierSport hat mit dem neuen MSV-Spieler gesprochen.

Thomas Pledl, wie kam es zu Ihrer Unterschrift beim MSV Duisburg?

Ein paar Tage nach dem letzten Saisonspiel habe ich einen Anruf von Trainer Torsten Ziegner erhalten. Er fragte mich, wie es um meine Situation bestellt ist. Das Gespräch war sehr gut und nach zwei, drei weiteren Unterhaltungen war für mich klar, dass ich das machen will. Ich kannte den MSV ja schon.

Genau. Sie haben im Herbst 2022 mehrere Wochen in Duisburg trainiert...

Das war sicherlich auch ein Faktor. Denn ich habe mich in diesen drei Oktober-Wochen sehr wohl in Duisburg gefühlt. Der MSV verfügt über tolle Rahmenbedingungen und ist ein großer Traditionsklub. Ich wusste, worauf ich mich hier einlasse. Ich werde auch keine große Eingewöhnungszeit benötigen, weil ich das Trainerteam und viele Spieler im Oktober kennengelernt habe.

Was verbinden Sie mit dem MSV Duisburg?

Große Bundesliga-Zeiten. Ich denke da an Spieler wie Bachirou Salou oder Abdelaziz Ahanfouf. In den 1990er und 2000er Jahren habe ich das alles als Fußball-Fan natürlich interessiert verfolgt. Das gesamte Umfeld in Duisburg hat sicherlich mehr als nur die 3. Liga verdient. Das Stadion ist top, die Fans lautstark, es passt einfach sehr viel in Duisburg.

Die Verantwortlichen wollen bis 2025 in die 2. Bundesliga aufsteigen. Ist denn schon in der kommenden Saison der Sprung nach oben drin?

Mit Kampfansagen Mitte Juni ist noch keiner gut gefahren. Die Liga ist extrem eng. Natürlich hat man über die letzten Jahre gesehen, was möglich ist, wenn man mit einer eingespielten Mannschaft ins Rennen geht. Da kann man sicherlich viel erreichen. Das haben Beispiele wie zuletzt Elversberg oder auch Wehen Wiesbaden, die über Jahre auf Konstanz gesetzt haben, bewiesen. Aber wir müssen erst einmal ab Montag eine gute Vorbereitung absolvieren und dann schauen wir mal, was möglich ist.

Sie haben drei Jahre bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Haben Sie da etwas von der Rivalität der Fortuna und des MSV mitbekommen?

Nein, weil wir in unterschiedlichen Ligen gespielt haben. Aber ich weiß ja, dass es hier in NRW und im Ruhrgebiet sehr viele Rivalitäten gibt. Die Vereine, die Städte sind alle sehr eng beieinander und da ist es schon bei dem einen oder anderen Spiel sehr spannend. Ich freue mich natürlich auch auf so ein Derby wie gegen Rot-Weiss Essen. Aber wir haben ja in der nächsten Saison einige NRW-Duelle vor der Brust.

Sind Sie mit Ihrer Frau eigentlich schon in Duisburg privat angekommen?

Während unseres Telefonats sind wir auf dem Weg zur nächsten Wohnungsbesichtigung (lacht). Drücken Sie uns mal die Daumen. Denn das ist aktuell nicht einfach, eine schöne Wohnung zu finden. Aber wir sind da guter Dinge. Wir wollen uns natürlich wohlfühlen und da benötigt man einen privaten Rückzugsraum.