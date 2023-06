SC Verl: Erfolgstrainer vor Abgang - "Ja, Arminia Bielefeld möchte Mitch gerne verpflichten

Der Sportclub Verl wird in sein viertes Drittliga-Jahr in Serie gehen. Zuletzt beendete der SCV die Saison auf Platz zehn. Ein großer Verdienst des (Noch)-Trainer Michel Kniat.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport exklusiv von einem Interesse des DSC Arminia Bielefeld an Michel "Mitch" Kniat berichtet. Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl, wollte die RS-Info zumindest nicht dementieren.

Nun kam die Bestätigung. "Ja, Arminia Bielefeld möchte 'Mitch' gerne verpflichten, und wir stehen mit dem Verein im Austausch", meinte Raimund Bertels gegenüber der "Neuen Westfälischen".

Der Verl-Präsident betonte aber auch: "Wir werden keine Geschenke machen. Wir wissen, was wir an ihm haben. Die Spieler lieben ihn." Denn klar ist, dass der 37-jährige Kniat erst einmal bis zum 30. Juni 2024 an den SC Verl gebunden ist.

Und: Eine fixe Ablösesumme ist in dem Vertrag auch nicht verankert. Bleibt abzuwarten, was die Bielefelder dem Nachbar aus Verl für eine Ablösesumme offerieren werden. Summen zwischen 100.000 und 200.000 Euro werden bereits spekuliert. Unter der 100.000er Marke dürfte die Arminia keine Chance haben.

Über kurz oder lang werden wir Mitch Kniat in der 1. oder 2. Bundesliga sehen. Dafür ist er einfach ein viel zu guter Trainer. Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl

Und warum sollte der SC Verl Kniat einen Gefallen tun und ihn zur vermeintlich größeren Arminia ziehen lassen? Immerhin werde beide ostwestfälischen Klubs in der Saison 2023/2024 in der 3. Liga spielen und Konkurrenten sein. Auf der anderen Seite ist nicht bekannt, wie sehr Kniat das Arminia-Angebot annehmen möchte. Sollte er auf einen Wechsel beharren, werden die Verler sicherlich irgendwie Einigung mit Bielefeld erzielen müssen.

So sieht es auch Bertels. Er sagte: "Wenn ich sagen würde, es gäbe gar keine Lösung, wäre das falsch."

Kniat ist seit Februar 2022 Trainer des SC Verl und führte den Klub von der Poststraße in 53 Pflichtspielen. Sein Punkteschnitt beträgt 1,3 Zähler pro Partie. Zuvor arbeitete er beim SC Paderborn - 111 Partien, 1,35 Zähler pro Spiel und dem Blumenthaler SV (106 Begegnungen, 2,26 Punkte pro Match).

Der gebürtige Eschweiler Kniat stand schon in der Vergangenheit bei Klubs wie dem 1. FC Saarbrücken oder auch dem 1. FC Nürnberg hoch im Kurs. Sportchef Lange sagte einst gegenüber RevierSport: "Wir sind da wirklich ganz entspannt. Nochmal: Mitch hat bei uns einen Vertrag. Aber klar ist auch und das kann ich ehrlich verraten, das ist meine Meinung: Über kurz oder lang werden wir Mitch Kniat in der 1. oder 2. Bundesliga sehen. Dafür ist er einfach ein viel zu guter Trainer."

Bleibt jetzt nur noch die Frage, ob Kniat auch innerhalb der 3. Liga von Verl zu Bielefeld wechselt?