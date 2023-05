Waldhof Mannheim: 13 Spieler gehen - Trainer Neidhart wurde noch nicht offiziell verabschiedet

Der SV Waldhof Mannheim verabschiedete vor dem letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg gleich 13 Spieler. Trainer Christian Neidhart steht vor dem Aus.

Nach einer für die Fans und die Verantwortlichen enttäuschenden Saison verabschiedete der SV Waldhof Mannheim vor dem letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg - siehe RevierSport-Liveticker - gleich 13 Spieler.

Marc Schnatterer (Karriereende), Stefano Russo (Viktoria Köln), Marco Höger, Adrien Lebeau, Dominik Martinovic, Baris Ekincier, Daniel Keita-Ruel, Niklas-Wilson Sommer (alle Ziel unbekannt) verlassen Mannheim. Zudem kehren die ausgeliehenen Morten Behrens (SV Darmstadt 98), Dominik Kother (Karlsruher SC), Marten Winkler (Hertha BSC) sowie Johannes Dörfler (SC Paderborn) zu ihren Stammvereinen zurück.

Mannheim wollte unbedingt in die 2. Bundesliga aufsteigen und verpasste das Ziel am Ende deutlich. Christian Neidhart, seit Sommer 2022 Trainer des SV Waldhof, soll laut der lokalen Presse in Mannheim vor dem Aus stehen.

Laut der "Rheinpfalz" sitzt der 54-Jährige ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen gegen Duisburg zum letzten Mal auf der Bank, danach soll der Vertrag, der nach RS-Informationen bis zum 30. Juni 2024 dotiert ist, aufgelöst werden.

Vor der Begegnung gegen den MSV sagte der gebürtige Braunschweiger Neidhart noch: "Die Saison hat viel Kraft gekostet. Unsere Ziele hatten wir am Anfang sehr mutig benannt, da stehe ich auch nach wie vor dazu. Aber im Laufe einer Saison muss man sich eingestehen, dass es nicht komplett gereicht hat."

Zu seiner Zukunft in Mannheim meinte er: "Ich möchte nicht der ruhige Trainer sein, nicht immer nur den Mund halten. Ich möchte schon gucken, was du verändern kannst. Wir können uns nicht selbst einstellen oder selbst rausschmeißen. Das sind Entscheidungen, die der Verein treffen muss."

Fest steht für Neidhart jedenfalls, dass es in Mannheim diesen Sommer einige Veränderungen geben muss. "Ich denke, dass es kein normaler Rahmen ist, dass es schon ein größerer Umbruch ist, da sind aber auch einfach noch zu viele Fragezeichen dabei."

Christian Neidhart ist eines davon.