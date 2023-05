MSV Duisburg: Zukunft von Quartett weiter offen - wann gibt es Neuzugänge?

Die Zukunft von vier Spielern des MSV Duisburg ist weiterhin offen. Trainer Torsten Ziegner spricht über den Stand, die aktuellen Trainingsgäste und mögliche Neuzugänge.

Nach dem Gastspiel bei Waldhof Mannheim verabschieden sich die Spieler des MSV Duisburg in den Urlaub. Für vier Profis wird dann vermutlich weiterhin nicht klar sein, ob sie auch in der kommenden Saison für die Zebras auflaufen.

Die Verträge von Lukas Raeder, Marlon Frey, Kolja Pusch und Benjamin Girth laufen aus. Anders als die übrigen Duisburger um Kapitän Moritz Stoppelkamp, deren Arbeitspapiere nach der Saison enden, wurden sie beim letzten Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (2:2) nicht verabschiedet.

Und das habe Gründe, sagte Trainer Torsten Ziegner in der Medienrunde vor dem Saisonabschluss in Mannheim. "Wir sind nach wie vor in Gesprächen, können uns vorstellen, dass sie bei uns bleiben." Einen Zeitrahmen für Entscheidungen will der Coach aber nicht benennen. "Es gibt noch ein paar Sachen zu klären."

Oberste Priorität bei den Meiderichern hat die Zulassung für die kommende Drittliga-Saison. Der MSV muss bei seiner Lizenzbewerbung nachbessern, hat laut der WAZ bis zum 7. Juni Zeit dafür. "Im Moment sehe ich die Lizenz tatsächlich nicht in Gefahr", wird Geschäftsführer Thomas Wulf zitiert.

Sobald die Duisburger einen Haken hinter diese Angelegenheit setzen können, "gilt es, den Kader weiter zu verstärken", betont Trainer Ziegner. Und das neben möglichen Vertragsverlängerungen auch mit externen Neuzugängen, die den bislang 21 Mann starken Kader auffüllen sollen.

Handlungsbedarf sieht Ziegner vor allem im "gesamten Offensivbereich". Gespräche mit Transfer-Kandidaten habe es bereits gegeben. "Wir haben Spieler, die wir uns vorstellen können und die schon klar signalisiert haben, dass sie es sich auch vorstellen können. Dann müssen die Details geklärt werden."

MSV Duisburg hat aktuell drei Trainingsgäste

Dass einer der drei aktuellen Trainingsgäste einen Vertrag in Meiderich unterschreibt, ist derweil eher unwahrscheinlich. Jóan Símun Edmundsson, DJ Buffonge und Alvin Daniels nehmen derzeit an den Trainingseinheiten unter Ziegner teil.

Während der frühere Bielefelder Edmundsson sich laut Ziegner ohnehin nur fithalten möchte, weil ihm Länderspiele mit der färingischen Nationalmannschaft bevorstehen, versuchen sich Mittelfeldspieler Buffonge (Sportclub Telstar/zweite niederländische Liga) und Rechtsaußen Daniels (vereinslos) für höhere Aufgaben zu empfehlen. "Wir schauen uns das einfach mal an. Das steht in der Prioritätenliste aber extrem weit hinten", sagt Ziegner.