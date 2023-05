Drittligist Rot-Weiss Essen trifft an diesem Sonntag auf den TSV 1860 München. Die Vorfreude ist groß, der Heim-Bereich ausverkauft.

Welcher Fan von Rot-Weiss Essen erinnert sich nicht gerne an den 14. Mai 2022 zurück? An diesem Tag machte RWE den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga, durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg über Rot Weiss Ahlen, perfekt.

Cedric Harenbrock (28.) und Simon Engelmann (60.) waren die Torschützen. 16.650 Fans verwandelten die Essener Hafenstraße in ein Tollhaus, nach dem Abpfiff stürmten tausende Rot-Weisse Anhänger den Platz und feierten die Meisterschaft mit der Mannschaft.

Genau ein Jahr später stehen die Essener wieder vor einem extrem wichtigen Heimspiel - dieses Mal geht es in der 3. Liga um den Klassenerhalt. Die Ausgangslage ist klar.

Gewinnt RWE am Sonntag das Heimspiel gegen den TSV 1860 München (13 Uhr, RS-Liveticker), dann ist ein weiteres Jahr in der dritthöchsten deutschen Spielklasse gesichert - unabhängig davon, wie der direkte Konkurrent SV Meppen beim VfL Osnabrück spielt (14 Uhr).

Obwohl die letzten Spiele der Rot-Weissen alles andere als positiv verliefen, kann sich der Traditionsklub weiterhin auf die Unterstützung der eigenen Fans verlassen. Der Verein gab knapp drei Stunden vor dem Anpfiff gegen die "Löwen" bekannt, dass alle Karten für den Heim-Bereich restlos ausverkauft sind. "Hier wird es gleich voll und #rotweiss! Der Heim-Bereich ist ausverkauft, die Heim-Tageskassen öffnen somit nicht", heißt es in einer Mitteilung von Rot-Weiss Essen.

Das letzte Duell in Essen ist bereits über 16 Jahre her

Es wird also richtig voll an der Hafenstraße, weil auch die Gäste von einer großen Anzahl an Fans begleitet werden. Bereits im Vorfeld hatten sich 1.500 Fans der Münchner ein Ticket für dieses Duell gesichert.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs in Essen (1. April 2007) waren 16.457 Fans live mit dabei. Die Zuschauerzahl wird an diesem Sonntag klar übertroffen.