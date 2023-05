Drittligist TSV 1860 München ist am kommenden Spieltag bei Rot-Weiss Essen gefordert. Es wartet eine große Kulisse.

Durch den 3:1-Erfolg über den Halleschen FC stellte der TSV 1860 München am 20. August 2022 den Startrekord in der 3. Liga von Kickers Offenbach aus der Saison 2010/11 ein: fünf Spiele, fünf Siege, Platz eins.

Alle Fans träumten an der Grünwalder Straße vom ersehnten Aufstieg in die 2. Liga, aber die Realität sieht keine neun Monate später komplett anders aus. Die Münchner stehen mit 52 Punkten auf Rang acht, im Niemandsland der Tabelle, und liegen satte 18 Zähler hinter dem Spitzenreiter SV Elversberg und elf Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück.

Der Aufstieg ist schon seit Wochen kein Thema mehr. Für die Löwen geht es nur noch darum, die Saison in den verbleibenden drei Spielen versöhnlich zu beenden.

Trotz bereits acht Niederlagen im Jahr 2023 kann 1860 auf die Treue der Fans bauen. In der Zuschauertabelle steht der Drittligist - hinter Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen - auf Platz drei. Alle bisherigen Heimspiele waren mit 15.000 Zuschauern ausverkauft - ein stolzer Wert. Und auch auswärts wird die Mannschaft von Cheftrainer Maurizio Jacobacci stets von vielen Fans begleitet.

So wird es auch am kommenden Sonntag (14. Mai, 13 Uhr) sein, wenn die Löwen bei Rot-Weiss Essen zu Gast sind. Bis einschließlich Montag hatten sich bereits 1500 Fans des Traditionsklubs ein Ticket für das Duell an der Hafenstraße gesichert. Eine beachtliche Anzahl für ein Sonntagsspiel im über 600 Kilometer entfernten Ruhrgebiet.

Das gab der Klub auf seiner vereinseigenen Homepage bekannt: "Für das Auswärtsspiel an der Hafenstraße am Sonntag, 14. Mai 2023, um 13 Uhr sind bisher ca. 1500 Tickets an Löwen-Fans verkauft worden. Auch weiterhin kann jeder Fan bis zu zwei Tickets erhalten. Diese sind sowohl über unseren Online-Ticketshop, als auch zu den bekannten Öffnungszeiten im Kartenvorverkauf an der Grünwalder Straße zu erwerben. Verkaufsstop ist am Mittwoch, 10. Mai, um 18 Uhr. Um das Ticket rechtzeitig zu erhalten, muss die Bestellung zu diesem Zeitpunkt auch bezahlt sein. Rot-Weiss Essen wird am Spieltag eine Tageskasse öffnen."

Damit ist klar: Unabhängig vom Verlauf der Saison kann sich der Deutsche Meister von 1966 weiterhin auf seine Zuschauer verlassen. Das Hinspiel zwischen 1860 und RWE endete 1:1 - es war das letzte Spiel vor der WM-Pause im Jahr 2022.