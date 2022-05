Rot-Weiss Essen besiegte Rot Weiss Ahlen mit 2:0 und kehrt nach 2008 wieder in den Profifußball zurück. Torjäger Simon Engelmann wollte einfach nur feiern.

Was für Emotionen! Rot-Weiss Essen hat den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Durch den verdienten und souveränen 2:0-Erfolg gegen Rot Weiss Ahlen spielen die Essener in der nächsten Saison drittklassig.

Cedric Harenbrock (28.) und Simon Engelmann (60.) waren die Torschützen. 16.650 Fans verwandelten die Essener Hafenstraße in ein Tollhaus, nach dem Abpfiff stürmten tausende Rot-Weisse Anhänger den Platz und feierten die Meisterschaft mit der Mannschaft.





Engelmann war in den Katakomben die Erleichterung über das erreichte Ziel anzumerken: "So wollte ich das haben vor der Hafenstraße. Endlich 3. Liga! Ich habe darauf zwölf Jahre gewartet, der Verein vierzehn. Ich bin einfach nur froh und stolz, dass wir es gepackt haben. Schon beim Warmmachen hatte ich Gänsehaut. Wir haben es relativ souverän zu Ende gespielt, ich bin überglücklich."

Jetzt wird gefeiert! Ich bin schon ein Feierbiest. Da bin ich ganz vorne dabei. Wir haben nichts geplant, aber spontan ist immer am besten. Simon Engelmann.

Mit 24 Saisontreffern wurde der 33-jährige Routinier zum vierten Mal in Serie Torschützenkönig. Bereits im Vorfeld betonte der Torjäger allerdings mehrfach, dass es ihm ausschließlich um das große Aufstiegsziel mit der Mannschaft geht, welches am Samstag erreicht wurde. Seine vierte Kanone war für Engelmann irrelevant. Er dachte nach dem Abpfiff nur noch an die Feierlichkeiten: "Jetzt wird gefeiert! Ich bin schon ein Feierbiest. Da bin ich ganz vorne dabei. Wir haben nichts geplant, aber spontan ist immer am besten."

Das Gerücht, Engelmann würde den Verein Richtung Preußen Münster verlassen, widerlegte der Stürmer nach dem Abpfiff vehement: "Ja, mein Vertrag hat sich verlängert." Die Frage, ob er in der nächsten Spielzeit an der Hafenstraße spielt, bejahte Engelmann mit einem Schmunzeln. Rot-Weiss Essen kann sich also auch in Liga drei auf seinen Torjäger verlassen.