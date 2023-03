MSV Duisburg: Trainer lobt den Mann der Stunde - "Er wird sich noch verbessern"

Für den MSV Duisburg läuft es in den letzten Wochen nicht rund. Derweil erlebt ein Eigengewächs persönlich seine beste Saisonphase.

Zwei Tore gegen den VfB Oldenburg, ein Treffer gegen 1860 München und eine Bude gegen den SC Verl: In den letzten vier Spielen - in Dresden traf er nicht - des MSV Duisburg war Julian Hettwer gleich viermal erfolgreich.

Binnen weniger Wochen erzielte der 19-Jährige, der in der laufenden Saison 16 Mal zum Einsatz kam, all seine Saisontreffer. Und: Hettwer hatte in den aufgezählten Partien gar die Möglichkeit, noch mehr Tore zu erzielen, doch es fehlte ihm die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss - wir erinnern da an Top-Chancen gegen Dresden oder Verl.

Auch sein Trainer Torsten Ziegner ist natürlich mit der Entwicklung des ehemaligen Nachwuchsspielers des FC Schalke 04, VfL Bochum und MSV Duisburg zufrieden.

Ziegner tritt aber auch auf die Euphoriebremse und sagt über den offensiven Mittelfeldspieler: "Julian Hettwer muss ruhiger vor dem Tor werden. Er arbeitet im und auch nach dem Training akribisch an seinem Abschluss. Er ist sehr fleißig, um effizienter zu sein. Trotzdem weiß ich auch, dass das nur klappt, wenn er auch in der Praxis trifft, also im Spiel. Denn Kaltschnäuzigkeit kann man nur schwer trainieren."

Ziegner weiter: "Man muss kaltschnäuzig, effizient sein, wenn es darauf ankommt. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Der Junge ist 19 Jahre alt und wird sich in diesem Element noch verbessern."

Der gebürtige Bochumer ist aktuell auch drauf und dran, seine bisherige Bestmarke von fünf Scorerpunkten aus der vergangenen Spielzeit zu knacken. Ein Tor oder eine Vorlage fehlen Hettwer noch, um einen neuen persönlichen Rekord aufzustellen. Schon am Freitag (24. März, 19 Uhr) hat er dazu die Gelegenheit, wenn der MSV Duisburg beim Halleschen FC gastiert.