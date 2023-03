MSV Duisburg: "Es geht auch um die Versöhnung mit den Fans"

Der MSV Duisburg steht weiterhin in der unteren Tabellenhälfte. Trainer Torsten Ziegner spricht über die Ziele für die Rest-Saison in der 3. Liga.

Der MSV Duisburg wollte die Englische Woche in der 3. Liga nutzen, um das untere Tabellenmittelfeld zu verlassen. Nach der Niederlage bei Dynamo Dresden am Mittwoch und dem vorigen Unentschieden gegen 1860 München trat allerdings das Gegenteil ein: Die Zebras rutschten noch tiefer hinein, stehen jetzt auf dem 13. Platz.

Rang fünf, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt und auf den einige in Duisburg noch kürzlich schielten, ist inzwischen 13 Punkte entfernt und wohl außer Reichweite. "Damit beschäftige ich mich nicht", lautet der Kommentar von Trainer Torsten Ziegner dazu.

Immerhin ist auch der Abstand zum ersten Abstiegsplatz groß. Zehn Zähler beträgt der Vorsprung des MSV auf die rote Zone. Eine zu diesem Zeitpunkt fast schon komfortable Situation verglichen mit den letzten beiden Saisons. Und auch wenn Ziegner sagt, dass die Duisburger für den sicheren Klassenerhalt "noch ein paar Punkte brauchen", blickt der Verein vor den ausstehenden elf Spieltagen nach oben.

"Unser erklärtes Ziel ist die obere Tabellenhälfte", betont der Coach. Die ist aktuell drei Punkte entfernt. Der nächste Gegner SC Verl steht vier Zähler vor den Duisburgern auf Rang acht, im Heimspiel am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) ist also ein großer Schritt möglich.

Doch Ziegner gibt für die letzte Saisonphase nicht nur Ziele aus, die sich anhand der Tabelle messen lassen. "Es geht auch ums Vorbereiten der neuen Saison mit den Spielern, die bleiben. Und um die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen."

Und, so der 45-Jährige weiter, "um die Versöhnung mit den eigenen Fans". Denn die mussten in den vergangenen beiden Jahren Abstiegskampf und viele schwache Auftritte ertragen. In dieser Saison ist zwar eine positive Gesamtentwicklung zu erkennen, doch in vielen Heimspielen wurde der Anhang nicht unbedingt verwöhnt.

Erst vier Heimsiege feierte der MSV, in den letzten acht Spielen war es nur einer. "Wir haben zuhause unabhängig von unseren Leistungen nicht die Ergebnisse erzielt, die unsere Fans verdient hätten", weiß Ziegner. "Gegen Verl haben wir die nächste Chance, unseren Fans ein schönes Wochenende zu bereiten. Dafür werden wir alles tun."